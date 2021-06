Devises Algérie : taux de change du Dinar face à l’Euro ce 15 juin

L’euro reste la principale monnaie qui est échangée au marché informel. La valeur de la monnaie unique européenne n’obéit, selon les cambistes, qu’à la loi de l’offre et de la demande. Une demande que n’a pas été apparemment aussi forte que prévu, suite à l’ouverture des frontières et la reprise des vols, survenues le premier juin dernier.

Cependant, l’Euro ne descend guère au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars. Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, un seul euro s’échange aujourd’hui, le 15 juin 2021, contre 213 dinars Algériens à la vente, et contre 211 dinars Algériens à l’achat. Une très légère baisse par rapport au cours de la journée d’hier.

De son côté, la monnaie étasunienne continue d’observer une certaine stabilité depuis plusieurs mois. Un seul dollar Américain s’échange sur le marché parallèle contre 177 dinars Algériens à l’achat et contre 180 dinars Algériens à la vente. Le Dollar Canadien quant à lui s’échange contre 136 dinars Algériens à l’achat et contre 139 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling continue de trôner sur le marché noir et reste la monnaie la plus chère. Un seul Pound est en effet échangé contre pas moins de 239 dinars Algériens à la vente et 235 dinars Algériens à l’achat.

Cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, les valeurs des principales devises se maintiennent à des cours assez hauts. Le Dollar Américain, qui avait pourtant observé une baisse pendant le mois de mars dernier, s’échange aujourd’hui contre 133.75 dinars Algériens à l’achat et contre 133.76 dinars Algériens à la vente.

De son côté, la valeur de la monnaie Unique Européenne, l’Euro, reste stable. Un seul Euro s’échange contre 162.40 dinars Algériens à l’achat et contre 162.47 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling s’échange cher aussi sur le marché officiel. Un seul Pound s’échange contre 188.78 dinars Algériens à l’achat et contre 188.85 dinars Algériens à la vente.