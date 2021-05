Devises Algérie : taux de change de l’Euro face au Dinar

La valeur des devises fortes en Algérie reste toujours très élevée face à un Dinar Algérien qui est loin de vouloir se redresser. Au marché officiel ou bien informel, les principales devises sont échangées au prix fort. La monnaie unique européenne, la principale devise sur le marché informel, demeure toujours au-dessus de la barre symbolique des 200 Dinars Algériens.

Sur le marché noir, et plus précisément au Square Port-Saïd dans la capitale Alger, la monnaie Unique Européenne continue de faire tourner les affaires des cambistes, et ce, malgré la fermeture des frontières et la suspension des vols internationaux. Un seul Euro s’échange, aujourd’hui le 09 mai 2021, dans le marché noir, contre 207.50 Dinars Algériens à l’achat, et contre 210 Dinars Algériens à la vente.

En ce qui concerne la monnaie Étasunienne, le Dollar Américain, une petite hausse est enregistrée aujourd’hui sur le marché parallèle. Un seul Dollar s’échange par les cambistes contre 175 Dinars à l’achat et contre 179 Dinars à la vente. Le dollar Canadien quant à lui s’échange au prix de 128.50 dinars à l’achat et de 132.50 DA à la vente.

Dans le cas du reste des monnaies européennes, la Livre Sterling est échangée contre 230 dinars Algériens à l’achat, et contre 233 dinars Algériens à la vente. Le Franc Suisse quant à lui, qui connait une certaine stabilité, s’échange contre 184 dinars Algériens à l’achat, et contre 187 dinars Algériens à la vente.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, les cours sont stables ces derniers jours, et le prix des principales devises reste élevé. Celui de l’Euro, la monnaie unique européenne, est de 161.25 DA à l’achat, et de 161.32 DA à la vente.

En ce qui concerne le dollar américain, il s’échange à la banque d’Algérie contre 133.50 DA à l’achat et contre 133.51 DA à la vente. Le dollar canadien est échangé contre 109.55 dinars Algériens à l’achat, et contre 109.60 dinars Algériens à la vente.

La livre Sterling reste stable dans les cotations officielles de la banque d’Algérie. Un Pound est échangé contre 185.85 dinars algériens à la vente et contre 185.90 DA à la vente. Le franc suisse s’échange quant à lui contre 147.14 dinars Algériens à l’achat et contre 147.17 DA à la vente.