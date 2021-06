Devises Algérie : taux de change de l’Euro et du Dollar face au Dinar

Aujourd’hui s’est opérer le premier vol international après plus de 14 mois de suspension. Si la crise sanitaire a porté un coup dur au marché des devises, ce dernier a continué toutefois de rouler au ralenti. Au marché noir, la valeur de la monnaie unique européenne demeure au-dessus de la barre symbolique des 200 dinars algériens, et sur le marché officiel le dollar est toujours cédé à plus de 130 dinars algériens.

En effet, au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes ont vite déchanté après un espoir affiché quant à la reprise des affaires qui aurait pu coïncider avec l’annonce de l’ouverture des frontières. N’obéissant qu’au principe de l’offre et de la demande, la valeur de la monnaie unique européenne n’a pas trop bougé, un seul euro s’échange contre 211 dinars à l’achat et contre 209 dinars à la vente.

La monnaie étasunienne, garde quant à elle toute sa valeur, et ce, depuis plusieurs semaines maintenant. Un seul Dollar Américain est échangé au marché noir contre 175 dinars Algériens à l’achat et contre 177 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling demeure la monnaie la plus chère sur le marché. Un seul Pound s’échange contre 234 dinars Algériens à l’achat et contre 238 dinars Algériens à la vente. Le Franc suisse n’est pas trop loin non plus, il s’échange contre 188 dinars à l’achat et contre 191 dinars à la vente.

Cotations de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la valeur de la monnaie nationale est au plus bas depuis plusieurs mois. La valeur du Dinar Algériens s’effrite peu à peu devant les principales devises. Un seul euro s’échange sur le marché officiel contre 162.81 dinars algériens à l’achat et contre 162.88 dinars algérien à la vente.

Le Dollar Américain, qui demeure au-dessus du seuil symbolique des 130 dinars Algériens, s’échange aujourd’hui, le 1er juin 2021, contre 133.51 dinars Algériens à l’achat et contre 133.53 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling s’échange également très cher sur le marché officiel. En effet, un seul Pound vaut 189.41 dinars Algériens à l’achat et 189.49 dinars Algériens à la vente.