Devises Algérie : légère hausse de l’Euro face au Dinar

À l’approche de la date de l’ouverture des frontières, annoncée par le président Tebboune, le marché noir est comme sur le qui-vive. La valeur de la monnaie unique Européenne, l’Euro, qui se maintient depuis des longs mois au-dessus de la barre symbolique des 200 Dinars, menace encore d’augmenter. Sur le marché officiel, la valeur du Dollar, la monnaie étasunienne, se maintient, elle aussi, encore, au-dessus de la barre des 130 dinars.

Sur le marché noir, les cambistes sont sur le qui-vive. Ils attendent l’effet que fera l’ouverture effective des frontières sur le taux de change des principales devises. Une hausse sensible est attendue par certains. Aujourd’hui, le 20 mai 2021, au Square Port-Saïd, une légère hausse a été déjà constatée en ce qui concerne la valeur de l’Euro Face au Dinar Algérien. Un seul Euro s’échange contre 211 dinars à la vente, et contre 208 dinars à l’achat.

Le Dollar Américain quant à lui s’échange, sur le marché noir, contre 176 dinars à l’achat, et contre 179 dinars à la vente. Le dollar Canadien vaut 133 dinars Algériens à l’achat et 136 dinars Algériens à la vente. La Livre Sterling reste enfin très chère. Un seul Pound s’échange contre 231 Dinars à l’achat et contre 236 dinars Algériens à la vente.

Les cotations officielles

À la banque d’Algérie, le dollar se maintient au-dessus du seuil des 130 dinars Algériens, malgré les promesses du ministre de finances qui a promis un redressement du dinar Algérien. Un seul Dollar s’échange encore contre 133.33 dinars à l’achat et contre 133.45 dinars à la vente.

En ce qui concerne la monnaie unique Européenne, une certaine stabilité a été constatée sur le marché officiel. Un seul Euro s’échange contre 162.72 dinars Algériens à l’achat, et contre 162.77 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling s’échange toujours aussi cher à la banque d’Algérie. En effet, un seul Pound coute 188.60 dinars Algériens à l’achat, et 188.68 dinars Algériens à la vente.