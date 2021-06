Devises Algérie : léger recul de l’euro sur le marché parallèle

La troisième semaine de l’ouverture partielle des frontières n’a pas vu arriver la flambée des devises promise et attendue par certains cambistes. Si le cours de la monnaie unique européenne a donné l’impression de vouloir s’affoler pendant les premiers jours de la reprise des vols, aujourd’hui, le 16 juin 2021, c’est plus un retour à la normale que l’on commence à constater.

Sur le Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, malgré la canicule et le temps morose, les cambistes font tourner leur business qui est frappé d’une paralysie partielle suite à la pandémie. La devise la plus échangée, dans ce lieu symbolique du marché noir, est la monnaie unique européenne. Un seul euro s’échange à la vente contre 212 dinars Algériens, et contre 210 dinars à l’achat. Un recul a été donc enregistré par rapport aux cours de ces derniers jours.

En ce qui concerne la monnaie étasunienne, un seul dollar Américain s’échange aujourd’hui sur le marché parallèle contre 177 dinars algériens à l’achat, et contre 181 dinars Algériens à la vente. Le dollar Canadien s’échange quant à lui contre 138 dinars algériens à l’achat et contre 141 dinars algériens à la vente.

La Livre Sterling garde toute sa valeur. Un seul Pound est échangé sur le marché noir contre 236 dinar algériens à l’achat et il est cédé à la vente contre pas moins de 239 dinars algériens. Le Franc Suisse enfin s’échange contre 188 dinars algériens à l’achat et contre 191 dinars algériens à la vente.

Les cotations officielles de la banque d’Algérie

À la banque d’Algérie les cours restent stables. Un seul dollar Américain s’échange contre 133.79 dinars algériens à l’achat, et contre 133.80 dinars Algériens à la vente.

L’Euro, la monnaie unique européenne, s’échange sur le marché officiel, aujourd’hui, le 16 juin 2021, contre 162.30 dinars algériens à l’achat et contre 162.37 à la vente.

La Livre sterling enfin, ne perd pas du tout de sa valeur. Un seul Pound s’échange contre 188.86 dinars algériens à l’achat, et contre 188.94 à la vente.