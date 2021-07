Devises Algérie : le taux de change de ce 26 juillet

Face aux principales devises, la valeur du Dinar Algérien semble loin de vouloir se redresser. Au marché noir, et malgré une baisse sensible enregistrée ces derniers jours, l’Euro reste la principale monnaie échangée. Au marché Officiel, le Dollar Américain ne cesse de prendre de la hauteur.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, en plein crise sanitaire, les cambistes essayent tant bien que mal de faire tourner leurs affaires. Aujourd’hui, le 26 juillet 2021, un seul euro est échangé par les cambistes contre 207 dinars Algériens à l’achat et 209 dinars Algériens à la vente.

De son côté, le Dollar Américain s’impose de plus en plus et garde toute sa valeur sur le marché parallèle. Un seul Dollar Américain s’échange contre 177 dinars Algériens à l’achat et contre 179 Dinars Algériens à la vente. La monnaie étasunienne reste relativement sable.

Enfin, la Livre Sterling reste la monnaie la plus chère sur le marché noir. Un seul Pound s’échange contre 235 Dinars Algériens à l’achat et contre 239 Dinars Algériens à la vente.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, la valeur de la monnaie nationale ne fait pas rêver non plus. Face aux principales monnaies, le Dinar Algérien affiche une position de faiblesse. L’Euro et le Dollar trônent tous les deux sur le marché.

En effet, un seul Euro s’échange à la banque d’Algérie contre 159.05 Dinars Algériens à l’achat et contre 159.08 Dinars Algériens à la vente. La tendance baissière de la monnaie unique européenne continue donc alors que le Dollar ne semble pas vouloir faire marche arrière dans son ascension. Aujourd’hui, un seul Dollar Américain s’échange contre 135.11 Dinars Algériens à l’achat et contre 135.12 dinars Algériens à la vente.

La valeur de la livre Sterling ne bouge pas d’un iota. Un seul Pound s’échange toujours contre 185.85 dinars Algériens à l’achat et contre 185.87 Dinars à la vente.