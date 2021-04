Devises Algérie : le dinar reprend son souffle face à l’euro

La monnaie nationale, qui observe une interminable dégringolade depuis plus d’une année maintenant, a l’air de reprendre des couleurs ces derniers jours. En effet, le dinar Algérien a repris un peu son souffle face à l’euro, mais également devant le dollar Américain, qui a battu des records.

Face aux principales monnaies internationales, le dinar Algérien, et ce, depuis l’année 2020, et même bien avant, a connu une vraie descente aux enfers. La valeur du dinar Algérien a connu une baisse record, notamment face au dollar américain et à l’euro, la monnaie unique européenne.

Le calme après la tempête

Ces derniers jours cependant, un notable redressement de la monnaie nationale a été observé au niveau des cotations officielles de la banque d’Algérie. En effet, la monnaie unique européenne continue toujours sa baisse, perdant ainsi 3,12 % de sa valeur face au dinar, dans un laps de temps de trois mois.

Au niveau de la banque d’Algérie, le cours de vente de la monnaie unique européenne est de 157.09 DA. Le cours d’achat est de 157.05. L’Euro continue donc sa baisse. Par ailleurs, le ministre des Finances, Aïmene Benabderahmane, avait promis que la monnaie nationale allait se redresser au cours de l’année 2021. Ce redressement coïncide cependant avec celui du cours du baril de Brent, qui s’est stabilisé autours des 65 dollars.

Concernant le dollar, la monnaie nationale a observé une certaine stabilité, voire un petit redressement. Pour rappel, la monnaie américaine a battu des record pendant les derniers mois. La monnaie étasunienne a battu son record historique en s’échangeant à plus de 134 en début du mois de mars écoulé. Aujourd’hui, au niveau de la banque d’Alger, le cours de vente du dollar américain est de 133.30 DA. Une baisse est donc enregistrée.

Sur le marché parallèle, malgré la fermeture des frontières et de la suspension des vols réguliers et même ceux de rapatriement, les cambistes continuent de faire tourner leurs petites affaires. L’euro s’échange autours des 210 Dinars, tandis que le Dollar Américain est cédé pour environ 175 Dinars.