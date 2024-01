Devises : à combien s’échange l’euro en Banque et au marché parallèle ce 21 janvier ?

Tout comme les autres devises étrangères, l’euro conserve sa stabilité tant sur le marché formel de la Banque d’Algérie que sur le dynamique marché informel du Square Port Saïd d’Alger. Cette constance des taux de change suscite un intérêt particulier, dans cet article, nous vous invitons à explorer de plus près les fluctuations actuelles. Plongeons ensemble dans les taux de change qui marqueront la journée de ce dimanche 21 janvier 2024, offrant ainsi un aperçu détaillé de la situation monétaire des devises en Algérie.

Les marchés des devises, qu’ils soient officiels ou informels, sont le reflet des dynamiques économiques en constante évolution. L’euro, en tant que monnaie d’intérêt majeur, continue de jouer un rôle central dans cet écosystème financier. Sur le marché réglementé de la Banque d’Algérie, l’euro se démarque avec un taux d’achat à 146.46 dinars algériens et un taux de vente à 146.50 dinars algériens.

Cependant, sur le marché noir de change, la valeur de l’euro atteint des sommets impressionnants, oscillant entre 234.00 dinars algériens à l’achat et 236.00 dinars algériens à la vente. Cette disparité frappante entre les deux marchés souligne l’ampleur des variations dans l’évaluation de l’euro, avec des implications significatives pour ceux qui suivent de près les tendances du marché des changes.

Banque d’Algérie et marché noir : qu’en est-il des autres devises ?

Outre-Atlantique, le dollar américain maintient aussi sa position, affichant une cotation de 134.54 dinars algériens à l’achat et de 134.55 dinars algériens à la vente. Parallèlement, au niveau de la bourse informelle, la monnaie américaine s’échange à 217.00 dinars algériens à l’achat et à 220.00 dinars algériens à la vente.

Par ailleurs, les données de la Banque d’Algérie du 18 au 22 janvier 2024 révèlent que la livre britannique est cotée à 170.80 dinars algériens à l’achat et à 170.86 dinars algériens à la vente. Cependant, sur le marché parallèle, la livre sterling s’affiche à des taux nettement plus élevés. La monnaie britannique, dans ce contexte informel, s’échange à 262.00 dinars algériens à l’achat et à 265.00 dinars algériens à la vente.

Ces différences significatives entre les transactions officielles de la Banque d’Algérie et les évaluations provenant du marché informel mettent en exergue la complexité et la variabilité des fluctuations monétaires. Pour vous offrir une vision complète de l’état actuel du marché de change en Algérie, le tableau ci-dessous combine les données officielles et informelles, présentant un aperçu détaillé des cours de change des principales devises pour ce dimanche 21 janvier 2024 :