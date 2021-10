Devise : le taux de change du dinar ce vendredi 15 octobre

La monnaie nationale connait ces dernières années des fluctuations marquées le plus souvent par une chute inexorable face aux principales devises. Le dinar algérien est loin de toute tentative de concurrence devant l’Euro et le Dinar qui trônent sur les deux marchés parallèles et officiel.

Pour ce vendredi 15 octobre, la monnaie unique européenne a connu une autre légère hausse à la banque d’Algérie par rapport à hier. En effet, un seul euro est échangé contre 159,2329 dinars algériens à la vente et contre 159,1744 dinars algériens à l’achat.

En ce qui concerne la monnaie étasunienne, elle connait une certaine stabilité. Aujourd’hui, un dollar est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 137.1043 dinars algériens à la vente et 137,0893 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la plus chère monnaie à savoir la Livre Sterling, sa valeur ne cesse d’augmenter. Un seul pound s’échange contre 187,8141 dinars algériens à la vente et contre 187.7678 dinars algériens à l’achat.

Marché parallèle

Au square Port-Saïd dans la capitale Alger, la monnaie nationale ne se porte pas mieux. Avec l’ouverture des frontières et l’ajout de vols puis de traversées maritimes, les cambistes affichent des taux de change exorbitants. En effet, un seul euro est cédé contre 212 dinars algériens à l’achat et contre 214 dinars algériens à la vente.

Pour ce qui est du dollar américain, il s’échange évidemment aussi plus chère qu’au niveau de la Banque d’Algérie. Un seul dollar est échangé contre 181,5 Dinars a l’achat et contre 183,5 dinars algériens à la vente. Pour terminer, la monnaie britannique continue d’enregistrer des records et trône sur les deux marchés. Un pound est échangé contre 242,5 dinars algériens à la vente et contre 240,5 dinars algériens à l’achat.