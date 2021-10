Devise : le taux de change du Dinar ce 22 octobre

La crise inflationniste et la dégradation du pouvoir d’achat du citoyen sont dues notamment à la chute de la valeur de la monnaie nationale. Ces dernières années, le dinar algérien ne cesse de reculer et devient presque minable face aux principales devises, à savoir l’euro et le dollar.

Ces deux derniers s’échangent extrêmement chers que cela soit au niveau de la banque d’Algérie ou au niveau du marché noir. Ce vendredi 22 octobre, un seul euro s’échange contre pas moins de 159.3858 dinars algériens à l’achat et contre 159.4307 dinars algériens à la vente.

Ainsi, un seul dollar est cédé au niveau des guichets de la banque d’Algérie contre 136.9294 dinars algériens à l’achat et contre 136.9444 à la vente. Enfin, la prestigieuse monnaie britannique est indétrônable. Un seul pound équivaut à 189.0768 dinars algériens à l’achat et à 189.1236 à la vente.

Le marché parallèle.

D’un autre côté, les cambistes de Port-Saïd, dans la capitale Alger affichent des taux de change beaucoup plus élevé. Conséquence logique et prévisible suite au renforcement de vols internationaux et la réouverture des frontières maritimes. Après des années de suspension de trafic, les cambistes peuvent enfin respirer et profiter de l’afflux de la diaspora algérienne à l’Étranger.

En effet, un euro s’échange au niveau du marché parallèle contre 212.5 dinars algériens à l’achat et contre 214.5 dinars algériens à la vente. Concernant le dollar, il est cédé contre 184.5 dinars algériens à la vente et contre 182.5 dinars algériens à l’achat.

Enfin, la prestigieuse livre sterling trône également sur le marché parallèle notamment suite à l’ajout de vol vers La capitale britannique, Londres. De ce fait, un seul pound s’échange désormais, chez les cambistes de Port-Saïd, contre 243.5 dinars algériens à l’achat et contre 241.5 dinars algériens à la vente.