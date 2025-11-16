Devise en Algérie : nouvelle flambée de l’euro sur le marché parallèle ce 16/11

Depuis plusieurs semaines, l’euro enchaîne les records sur le marché parallèle en Algérie. La progression est rapide, constante, et ne montre aucun signe de ralentissement. Malgré de brèves accalmies, la tendance reste nettement haussière, laissant planer de nombreuses questions sur la stabilité future du dinar et la capacité du marché à retrouver un équilibre dans les mois à venir.

Le début de semaine confirme la tension. Dans les allées du marché noir, notamment au square Port-Saïd à Alger, le billet de 100 euros s’échange désormais entre 27 200 et 27 400 dinars. Pour l’achat, les cambistes proposent des prix autour de 272 dinars, contre 274 dinars pour la vente.

Cet écart très réduit entre achat et vente montre une demande toujours forte. Les acheteurs se ruent sur la devise européenne, convaincus que l’euro grimpera encore dans les jours à venir.

Ce dimanche 16 novembre, un nouveau palier a été franchi : 27 450 dinars pour 100 euros, soit 274,50 dinars l’unité. En une seule journée, l’euro gagne 0,5 dinar, confirmant une dynamique haussière installée depuis plusieurs semaines.

Le dollar suit la même trajectoire. Après une courte pause, le billet vert remonte à 238 dinars, avec une hausse identique de 0,5 dinar en l’espace de 24 heures.

Un marché officiel en décalage total

Pendant que le marché parallèle s’enflamme, le marché officiel reste d’un calme presque irréel. Selon les dernières cotations de la Banque d’Algérie, l’euro tourne autour de 151,33 dinars à l’achat et 151,36 dinars à la vente. Le fossé se creuse de semaine en semaine entre la valeur réglementée et la valeur réelle pratiquée dans les échanges quotidiens.

Le dollar, lui aussi, reste stable dans les cotations officielles, autour de 130,09 dinars.

Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 151.33 151.36 272.00 274.00 Dollar US ($) 130.07 130.09 234.00 237.00 Livre Sterling (₤) 170.75 170.81 302.00 306.00 Dollar CAN ($C) 92.64 92.66 162.00 165.00 Dirham Émirati (AED) 35.41 35.43 62.00 64.00

Pourquoi l’euro explose-t-il ?

Plusieurs facteurs entretiennent cette flambée. Le marché noir repose sur un déséquilibre profond : une demande en hausse face à une offre de plus en plus rare.

Les besoins du secteur informel, les voyages à l’étranger, les études, le commerce non déclaré et la limitation de l’accès aux devises dans les banques alimentent cette pression.

À cela s’ajoute une forte spéculation. Chaque hausse renforce l’idée que l’euro grimpera encore, ce qui pousse acheteurs et vendeurs à accélérer les transactions. Ce climat d’incertitude crée un cercle vicieux qui tire les cours vers le haut.

Vers un euro à 280 dinars ?

Aujourd’hui, l’euro se rapproche dangereusement du seuil symbolique des 280 dinars l’unité sur le marché parallèle.

Tant que l’offre reste insuffisante et que la demande reste forte, le marché noir continuera de dicter les prix. Les observateurs prévoient même de nouvelles flambées dans les semaines à venir.

La légère accalmie du weekend n’a été qu’une pause temporaire. Dès la reprise de l’activité, les prix ont grimpé à nouveau.

Dans un contexte économique fragile, l’euro s’impose plus que jamais comme une valeur refuge pour de nombreux Algériens.

