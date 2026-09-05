Devise en Algérie : l’euro grimpe encore ce samedi 5 septembre

L’euro poursuit sa progression face au dinar algérien sur le marché parallèle des devises. Ce samedi 5 septembre 2026, le billet de 100 euros s’échange à 27 700 dinars à la vente, contre 27 400 dinars à l’achat, selon les derniers cours observés sur le marché noir. Il faut noter que la question de la devise en Algérie reste au cœur des préoccupations économiques.

À la vente, le cours de la monnaie européenne enregistre ainsi une hausse de 50 dinars pour 100 euros par rapport à la veille, lorsque le même billet était proposé autour de 27 650 dinars. À l’achat, le cours reste en revanche stable à 27 400 dinars, ce qui illustre un contexte toujours influencé par la devise en Algérie.

Cette nouvelle progression intervient après plusieurs semaines marquées par une relative stabilité. Elle intervient également dans un contexte où plusieurs facteurs pourraient contribuer à faire évoluer le rapport entre l’offre et la demande de devises dans les prochains jours. D’ailleurs, on constate que tout changement de devise en Algérie a un impact direct sur ces tendances.

Le marché parallèle des devises connaît un nouveau mouvement à la hausse ce samedi. Après être resté relativement stable ces dernières semaines, le cours de l’euro commence ainsi à reprendre progressivement du terrain face au dinar algérien, ce qui s’observe à chaque variation importante de devise sur le territoire algérien.

Pour 100 euros, les cambistes proposent désormais environ 27 700 dinars à la vente, tandis que le prix d’achat reste fixé à 27 400 dinars. Soulignons que ces chiffres reflètent l’influence de la devise circulant en Algérie.

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Fin de la saison estivale : l’offre est-elle réduite ?

Le recul progressif de l’offre constitue l’un des principaux facteurs susceptibles d’expliquer cette évolution du cours pour la devise sur le marché en Algérie.

Avec la fin des vacances d’été, les membres de la diaspora algérienne commencent à regagner leurs pays de résidence. Cette reprise des départs entraîne une diminution progressive des euros disponibles sur le marché parallèle, après une période estivale généralement marquée par des entrées importantes de devises, qui influent sur la devise en Algérie.

Dans le même temps, la demande tend à augmenter avec l’approche de la rentrée et de plusieurs échéances prévues au cours du mois de septembre. Cela a souvent pour effet de modifier la circulation de devise sur le marché algérien.

Ce changement dans l’équilibre entre l’offre et la demande peut ainsi exercer une pression supplémentaire sur le cours de la monnaie européenne. D’un autre côté, la question de la devise reste centrale pour évaluer la situation économique en Algérie.

Les départs des étudiants soutiennent la demande

Les départs des étudiants algériens vers l’étranger constituent également un facteur important à l’approche de la rentrée universitaire, surtout lorsque l’on parle du besoin de devise en Algérie pour financer ces projets.

Les titulaires de visas d’études doivent en effet prévoir plusieurs dépenses avant leur départ, notamment pour le transport, le logement et leur installation dans leur pays de destination. Ces besoins peuvent se traduire par une demande supplémentaire de devises étrangères et renforcer la pression sur la devise circulant en Algérie.

La France reste notamment l’une des principales destinations des étudiants algériens. Pour l’année universitaire 2025-2026, 8 351 étudiants algériens ont obtenu un visa de long séjour pour poursuivre leurs études dans l’Hexagone. Ce flux impacte directement la circulation de la devise depuis l’Algérie.

À l’approche de la rentrée universitaire, les étudiants et leurs familles peuvent donc chercher à se procurer des euros afin de couvrir les premières dépenses liées au départ et à l’installation. Ce besoin d’euros s’inscrit dans la tendance actuelle de recherche de devise en Algérie.

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L’importation automobile attendue à la mi-septembre

La reprise annoncée des opérations d’importation de véhicules par les particuliers pourrait également stimuler la demande de devises. Cette dynamique autour de l’import automobile montre encore l’intérêt accordé à la devise en Algérie.

Ces opérations doivent reprendre à partir du 15 septembre au niveau des ports d’Alger et d’Oran, après la période de suspension estivale. Cette date cible attise déjà les spéculations concernant la devise dans l’économie algérienne.

La perspective de cette reprise pourrait inciter certains particuliers à anticiper leurs besoins en devises afin de préparer leurs opérations d’achat à l’étranger. Ce comportement alimenté par les évolutions de la devise en Algérie.

L’importation de véhicules nécessite en effet des paiements en devises étrangères. Une partie des particuliers peut donc chercher à se procurer les monnaies nécessaires en dehors des circuits officiels de change, ce qui pourrait contribuer à renforcer la demande sur le marché parallèle. Ainsi, toutes ces démarches confirment l’importance de la devise sur le marché en Algérie.