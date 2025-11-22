Devise en Algérie : l’euro atteint un nouveau record sur le marché parallèle ce 16/11

La monnaie unique européenne continue sa progression sur le marché parallèle des devises à Alger. Ce samedi 22 novembre, l’euro atteint 280 dinars l’unité, accentuant l’écart avec le marché officiel et reflétant la pression persistante sur le dinar algérien.

Ce samedi, au Square Port‑Saïd, place de référence du change parallèle à Alger, le billet de 1 euro s’échange à 280 dinars, soit 28 000 dinars pour 100 euros. En moins d’un an, l’euro est passé de 262 dinars le 9 décembre 2024 à ce nouveau sommet, enregistrant une progression de 18 dinars.

Depuis fin octobre, où il valait environ 269,7 dinars, la hausse a été de plus de 10 dinars en quelques semaines. Le dollar américain est également en progression sur le marché parallèle, atteignant 242 dinars ce samedi, contre 239 dinars jeudi dernier.

Sur le marché officiel, les cours restent stables : l’euro est coté à 150,67 dinars et le dollar à 130,48 dinars, soulignant un écart important avec le marché parallèle. Cet écart s’explique par la rareté de l’offre de devises dans le circuit officiel et une demande accrue sur le marché informel.

Les analystes attribuent cette hausse à plusieurs facteurs : la reprise des importations, l’augmentation des voyages à l’étranger, et l’anticipation des dépenses en devises à l’approche des fêtes de fin d’année. Si cette tendance se poursuit, l’euro pourrait approcher ou dépasser les 290 dinars d’ici la fin de l’année.

La montée record de l’euro sur le marché parallèle reflète les tensions persistantes sur le dinar et les difficultés d’accès aux devises pour certains ménages et entreprises. Les prochains jours seront déterminants pour observer si cette tendance se stabilise ou s’accélère encore.

Le dollar se rapproche de son record historique

Le marché parallèle des devises à Alger reste également très actif pour le dollar américain. Ce samedi 22 novembre, le billet vert se vend entre 23 400 et 23 700 dinars pour 100 dollars, selon les cambistes du Square Port‑Saïd, place de référence du change informel.

Depuis la fin octobre, le dollar est passé de 23 400 à 23 700 dinars, enregistrant une hausse de 300 dinars en quelques semaines seulement. Cette progression rapproche la monnaie américaine de son précédent record historique de 24 800 dinars, enregistré le 9 décembre 2024.

Comme pour l’euro, le marché officiel reste stable : la Banque d’Algérie cote le dollar à 130,48 dinars, contre 130,61 dinars la veille, confirmant un écart considérable entre les circuits officiels et informels.

La flambée du billet vert s’explique par une forte demande liée aux voyages, aux importations et à l’anticipation des achats en devises à l’approche des fêtes de fin d’année. Les ménages et entreprises se tournent ainsi vers le marché parallèle pour obtenir plus facilement des devises, alimentant la pression sur le dinar.