Devise en Algérie : début d’une flambée sur le marché parallèle ?

L’ajout de nouveaux vols internationaux commence à avoir de l’effet sur la valeur de la monnaie nationale et sur le taux de change des principales devises, notamment sur le marché parallèle, qui tourne au ralenti depuis plusieurs mois. Alors que le Dinar Algérien était déjà faible, cette flambée de l’Euro et du Dollar risque de l’enfoncer encore plus dans sa descente aux enfers.

Au Square Port-Saïd, dans la capitale Alger, les cambistes peuvent enfin respirer. Les nouveaux vols ajoutés par le gouvernement ont vite eu de l’effet sur les affaires. Aujourd’hui, sur le marché noir, un seul Euro s’échange, aujourd’hui, le 29 aout 2021, contre 213 dinars algériens à la vente et 211 dinars algériens à l’achat. Il est à rappeler que la valeur de la monnaie unique européenne ne dépassait pas les 210 dinars Algériens à la vente au cours de la semaine dernière.

La valeur de la monnaie étasunienne est à la hausse, elle aussi. Un seul dollar américain s’échange au Square Port-Saïd contre pas moins de 181 dinars algériens à la vente et 179 dinars algériens à l’achat. La Livre Sterling enfin reste chère. Un seul Pound est cédé par les cambistes contre 240 dinars algériens à la vente et 237 dinars algériens à l’achat.

Les cotations officielles de la Banque d’Algérie

À la banque d’Algérie, les choses restent plutôt stables. Un seul Euro s’échange contre 159.27 dinars algériens à l’achat et contre 159.34 dinars algériens à la vente.

Le Dollar américain quant à lui s’échange contre 135.43 dinars algériens à l’achat et contre 135.44 dinars Algériens à la vente.

La Livre Sterling enfin est cédée à la banque d’Algérie à 185.76 dinars algériens à l’achat contre un seul Pound et à 185.86 dinars algériens contre un seul Pound à la vente.