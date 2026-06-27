Devise en Algérie : à combien s’échange l’euro ce samedi 27 juin ?

Les principales devises étrangères conservent une évolution globalement stable sur le marché parallèle des changes en Algérie ce samedi 27 juin 2026. Selon les cotations appliquées par les cambistes à travers le territoire national et actualisées à 10h00, l’euro maintient ses niveaux observés la veille, tandis que le dollar américain reste également sans variation notable.

Ainsi, ces taux correspondent aux prix d’achat et de vente pratiqués sur le marché noir des devises, où l’offre et la demande continuent de déterminer les cours en dehors du circuit bancaire officiel.

Quelles sont les cotations du jour ?

Pour la monnaie unique européenne, le billet de 100 euros s’échange à 27.700 dinars à la vente et à 27.500 dinars à l’achat, confirmant donc une stabilité par rapport aux cotations enregistrées vendredi après-midi.

De son côté, le dollar américain affiche lui aussi des niveaux inchangés. Le billet de 100 dollars est proposé à 23.900 dinars à la vente, tandis que les cambistes l’achètent à 23.500 dinars.

Les autres principales devises suivent la même tendance. Le dollar canadien est coté à 16.500 dinars à la vente contre 16.100 dinars à l’achat pour 100 dollars canadiens. Quant à la livre sterling, elle s’échange à 30.000 dinars à la vente et 29.500 dinars à l’achat pour 100 livres.

Monnaie Vente Achat 100 Euro 16 046 DA 15 122 DA 100 USD 13 936 DA 13 134 DA 100 Dollar CA 9 882 DA 9 312 DA 100 Livre UK 18 534 DA 17 457 DA

La séance de ce samedi est marquée par une absence de fluctuations importantes, notamment pour l’euro qui conserve exactement les mêmes niveaux que ceux relevés la veille.

Cette stabilité intervient alors dans un contexte où le marché parallèle demeure attentif à l’évolution de la demande en devises, particulièrement durant la période estivale, traditionnellement marquée par une hausse des besoins liés aux voyages et aux dépenses à l’étranger.

Comme à l’accoutumée, ces cotations restent indicatives et peuvent varier légèrement d’une région à l’autre, voire d’un cambiste à un autre, en fonction du volume des transactions et de l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché parallèle.

Les taux de change officiels de la Banque d’Algérie

Parallèlement aux cotations du marché parallèle, la Banque d’Algérie publie les taux de change officiels appliqués aux opérations bancaires et commerciales. Ces cours, généralement inférieurs à ceux observés sur le marché informel, reflètent donc la politique monétaire officielle du pays.

Pour ce samedi 27 juin 2026, les taux de référence affichent donc les niveaux suivants :

100 euros : 16.046 dinars à la vente et 15.122 dinars à l’achat .

: et . 100 dollars américains : 13.936 dinars à la vente contre 13.134 dinars à l’achat .

: contre . 100 dollars canadiens : 9.882 dinars à la vente et 9.312 dinars à l’achat .

: et . 100 livres sterling : 18.534 dinars à la vente contre 17.457 dinars à l’achat.

Les taux officiels de la Banque d’Algérie restent toutefois la référence pour les opérations de change effectuées par les banques et les établissements financiers agréés, ainsi que pour de nombreuses transactions commerciales et administratives.