Devises : cotations du dinar en banque et au marché noir ce 1er juin

Le cours de la monnaie européenne dans les cotations commerciales de le banque d’Algérie s’affiche, ce mercredi 1er juin 2022, à 155,94 dinars à l’achat et 155,97 dinars à le vente. Sur le marché parallèle, les cours des principales devises face au dinar affichent une légère hausse. Ainsi, un euro s’échange dans ce circuit de change dans les environs de 214 dinars à l’achat et à 216 dinars à le vente.

Le dollar américain affiche, quant à lui, une légère hausse. Un dollar s’échange aujourd’hui contre 145,25 dinars à l’achat et 145,26 dinars à le vente. sur le marché noir les devises, un dollar est proposé par les cambistes du square contre 200 dinars sur le cours de l’achat et 203 dinars sur le cours de le vente.

Taux de change de le livre sterling et de dollar canadien

La livre sterling s’affiche dans les cotations commerciales d’ouverture de le banque d’Algérie s’échange contre 183,17 dinars à l’achat et 183,25 à le vente, ce mercredi 1er juin. Pour le dollar canadien, il s’échange contre 114,55 dinars à l’achat et contre 114,60 dinars à le vente.

Enfin, le cours de la livre sterling sur le marché parallèle s’échange toujours dans les environs de 250 dinars à l’achat et 253 dinars à le vente. Alors que le dollar canadien, connait une légère hausse et s’échange contre 151 dinars à l’achat et 154 dinars à le vente.