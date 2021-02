Devise Algérie : L’euro stagne sur le marché noir

La valeur du dinar Algérien stagne à l’achat, et connait une hausse à la vente face à l’Euro. Face au dollar Américain, le dinar enregistre une stagnation à la vente. Le Dinar s’échange donc à l’achat, aujourd’hui 04 février 2021, dans le marché parallèle, à 20.900 pour 100 Euros, et à 21.200 à la vente.

Suite à la reprise des vols intérieurs qui a été annoncée par le gouvernement, mais également à la reprise du programme du rapatriement, le marché de changes connait une forte spéculation qui a été constatée au niveau du marché noir. En effet, en attendant un retour à la norme des voyages réguliers et de l’activité touristique, la valeur de l’euro et du dollar américain est en hausse.

En effet, il est constaté que la valeur de l’euro qui est stable à l’achat, est en hausse à la vente. Un Euro s’échange à 212 Dinars à la vente, et à 209 Dinars à l’achat, aujourd’hui, au marché noir.

Concernant les autres devises, le Dollar américain stagne également à l’achat mais aussi à la vente. La monnaie des USA est échangé aujourd’hui au marché noir contre 174 Dinars à l’achat, et 170 à la vente.

Quant à la Livre Sterling elle a enregistré une hausse à l’achat comme à la vente. Elle s’échangeait aujourd’hui contre 229 Dinars à la vente, et 225 Dinars à l’achat.

Les cotations sur le marché officiel de la Banque d’Alger

Les cotations officielles de la banque d’Algérie indiquent qu’un euro s’échangeait contre 160.31 Dinars à l’achat, et contre 160.37 à la vente.

Le Dollar Américain indiquait quant à lui un cours de vente de 133.22, et un cours d’achat de 133.23. En ce qui concerne la livre Sterling, son cours d’achat est de 181.82, et sa vente s’effectue contre 181.84 Dinars.