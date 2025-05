Déviation temporaire sur l’autoroute Est-Ouest : circulation des poids lourds redirigée

Les services de la wilaya de Bordj Bou Arréridj annoncent une déviation temporaire de la circulation des poids lourds sur l’autoroute Est-Ouest, entre les échangeurs d’El Yachir et d’El Biban, en direction d’Alger. Cette mesure, qui débutera samedi, est liée à des travaux de réhabilitation du tronçon endommagé au niveau du site de Zanouna, et s’étalera sur 30 jours.

Afin de garantir la sécurité des usagers et de permettre la remise à niveau d’un segment stratégique de l’autoroute A2, les autorités locales ont décidé la fermeture partielle à la circulation des camions sur environ 15 km entre El Yachir et El Biban, dans le sens ouest-est, vers Alger.

Ce tronçon est particulièrement exposé à l’usure, notamment à cause du trafic intense des poids lourds et des conditions topographiques difficiles, comme la descente de Zanouna, souvent sujette à des dégradations structurelles. Les travaux programmés concernent le renforcement du revêtement, le drainage, la signalisation, et la remise aux normes de la sécurité routière.

Un itinéraire alternatif via la RN5 : organisation du trafic pendant les travaux

Pendant la durée du chantier, les camions en direction d’Alger devront quitter l’autoroute à hauteur de l’échangeur d’El Yachir, emprunter la route nationale n°5, puis regagner l’autoroute à l’échangeur d’El Biban. Un balisage spécifique, accompagné d’un dispositif de signalisation renforcé, sera mis en place pour guider les conducteurs tout au long de ce détour.

Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence et à respecter les limitations de vitesse, surtout sur la RN5 où le trafic connaîtra un accroissement notable. Les autorités recommandent également d’éviter le créneau horaire de 7h à 9h et de 16h à 18h, période durant laquelle la densité de la circulation est plus élevée.

Cette opération de maintenance, bien que contraignante pour les professionnels du transport, s’avère indispensable pour assurer la durabilité de l’axe autoroutier le plus fréquenté du pays. Elle illustre aussi l’engagement des autorités dans la préservation des infrastructures routières. La coopération des usagers, notamment les transporteurs, sera cruciale pour le bon déroulement de cette phase de travaux et pour limiter les désagréments liés à la déviation.