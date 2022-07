Rencontre avec Racha Hatchar : comment devenir hôtesse de l’air chez Emirates ?

Dans cet entretien, nous avons posé quelques questions à Racha Hatchar, hôtesse de l’air algérienne chez la compagnie aérienne Emirates.

Qui est Racha Harhar ?

Je suis une jeune femme qui a grandi entre Alger et Londres, au Royaume-Uni, où j’ai terminé mes études de mathématiques et de statistiques. Peu après l’université, j’ai commencé à travailler pour une grande entreprise informatique en tant qu’ingénieur. Malheureusement, mon travail à l’époque ne m’a pas comblée, car ma passion pour les voyages a grandi. J’avais envie de voir des lieux où je n’étais jamais allé auparavant, de m’immerger dans des cultures étrangères et de rencontrer de nouvelles personnes de différentes régions du monde. C’est alors que j’ai décidé de rejoindre Emirates pour faire partie de leur équipe de personnel de cabine.

Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir considérer la ville dynamique de Dubaï comme ma seconde maison, car c’est d’ici que partent tous nos vols Emirates. J’ai une véritable passion pour la nourriture, donc si je ne m’envole pas quelque part dans le monde, vous me trouverez dans ma cuisine en train de cuisiner ou de faire de la pâtisserie, recréant souvent les nombreux plats que j’ai goûtés au cours de mes voyages.

Pourquoi avoir choisi ce métier ? Et pourquoi Emirates ?

Ma passion pour les voyages a commencé très tôt, lorsque mes parents m’ont donné l’occasion de découvrir différentes cultures en visitant de nombreux pays d’Europe et du Moyen-Orient. Peu de temps après, j’ai commencé à développer une fascination pour les avions, je me souviens que j’étais très heureuse durant les décollages et les atterrissages et j’ai toujours voulu être assise à la fenêtre pour regarder le paysage magique.

Je voulais devenir un jour PNC parce que je voulais vivre chaque jour comme un nouveau jour. J’ai appris dans mon précédent emploi que je n’aimais pas le travail routinier et je voulais rencontrer de nouvelles personnes et relever de nouveaux défis qui seraient différents de ceux de la veille et qui m’apprendraient quelque chose de nouveau. J’ai spécifiquement choisi de travailler pour Emirates parce que c’est une compagnie aérienne emblématique et réputée qui offre un service à la clientèle inégalé dans le domaine de l’hospitalité et qui encourage la diversité avec plus de 160 nationalités travaillant comme personnel de cabine. Je suis fier de faire partie d’un environnement aussi cosmopolite. Emirates m’a également donné l’occasion de m’épanouir en tant qu’individu et de m’épanouir professionnellement. Je suis convaincu que les compétences que j’ai acquises ici s’appliqueront à tout ce que je déciderai de faire à l’avenir.

En outre, Emirates offre un ensemble d’avantages généreux qui comprend un salaire attrayant non imposable, une couverture médicale complète, des billets à prix réduits pour la famille et les amis, et bien d’autres avantages.

Parlez-nous de votre quotidien. Et comment gérez-vous le rythme du travail ?

En tant que membre d’équipage de cabine d’Emirates, nous travaillons sur un programme mensuel qui présente les destinations que nous allons desservir tout au long du mois. Cela signifie qu’aucun jour ne se ressemble. Ce n’est pas seulement un travail, c’est un style de vie où l’on me donne l’opportunité de faire de chaque jour une nouvelle occasion de vivre une expérience différente. Au cours du même mois, je peux me réveiller à Rio de Janeiro, explorer les curiosités de Rome et manger des sushis à Tokyo. Nous avons environ 8 jours de congé par mois et nous avons droit à 30 jours de congé par an. Si je ne suis pas dans ma cuisine en train de cuisiner pendant mes jours de congé, vous me trouverez en train de siroter un café et de profiter d’un nouvel endroit branché pour traîner à Dubaï avec mes amis. Dubaï est l’une des villes les plus impressionnantes du monde, avec sa culture de rencontre entre l’Orient et l’Occident, vous trouverez toujours quelque chose de passionnant à faire ici !

Je gère le rythme de mon mode de vie en adoptant une alimentation saine, en buvant beaucoup d’eau et en allant à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Il est très important d’avoir un équilibre et il est essentiel de se reposer correctement pour être efficace dans mon travail, c’est pourquoi j’essaie toujours de prendre une tasse de tisane comme la camomille avant de me coucher pour m’aider à mieux dormir.



Aujourd’hui, beaucoup de jeunes algériennes désirent intégrer le « cabine crew » d’Emirates. Quelles sont les étapes à suivre ? Y a-t-il des critères pour devenir hôtesse ou steward ?

Emirates recherche actuellement des personnes talentueuses ayant une passion pour le service et une personnalité rayonnante pour rejoindre notre équipe cosmopolite primée.

Il y a quelques critères que vous devez remplir avant de postuler ce rôle passionnant, par exemple maîtriser l’anglais, avoir une taille minimale de 160 cm et capacité à atteindre 212 cm, un minimum d’études secondaires (terminal), etc.

Il existe d’autres exigences mentionnées sur le site web du recrutement, mais si vous pensez avoir ce qu’il faut pour nous rejoindre et voir le monde dans le cadre de votre carrière, je vous recommande vivement de postuler en ligne pour avoir une chance de faire partie de l’une des compagnies aériennes les plus prestigieuses du monde.

Vous pouvez trouver les événements de recrutement qui se déroulent près de chez vous sur notre site web. Remplissez le formulaire de candidature avec les détails de votre formation/expérience professionnelle et des photos pour le processus de présélection suivi de la journée d’évaluation. Bonne chance à tous les candidats !

En tant que membre du cabine crew, quelles sont vos conseils aux jeunes désirant se lancer dans ce métier ?

Mon premier conseil est de laisser transparaître votre personnalité, n’oubliez pas d’être aimable, poli et patient lorsque vous interagissez avec des personnes de nations et de cultures différentes. En outre, essayez de communiquer avec votre public – que ce soit pendant l’entretien ou à bord, la première impression compte. Chez Emirates, nous voulons laisser une impression positive durable. Accueillir nos passagers avec un sourire chaleureux dès qu’ils montent à bord de l’avion créera une atmosphère courtoise.

Enfin, lorsque vous devenez un membre d’équipage de cabine, vous devenez l’image de votre compagnie aérienne, vous représentez les valeurs fondamentales et l’identité de votre entreprise. C’est pourquoi il est très important d’avoir une posture appropriée et ouverte pour paraître plus accessible. Chez Emirates, nous sommes fiers de représenter l’identité professionnelle, progressiste, visionnaire et cosmopolite de notre marque à chaque vol.