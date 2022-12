Développement informatique : les Algériens dans le top 10 africain

Des centaines de milliers de développeurs travaillent désormais dans l’économie de l’Internet en Afrique. Que ce soir par le moyen de formations institutionnelles ou en autodidacte, ces jeunes gens acquièrent des compétences qui leur donnent accès à des emplois flexibles et bien rémunérés. Ainsi, des codeurs de tous les âges et de tous les sexes saisissent les nouvelles opportunités qui découlent de cet écosystème en expansion.

En Algérie aussi les métiers du web sont en constante évolution. La généralisation de l’accès à Internet, notamment grâce aux réseaux mobiles, encourage de plus en plus de jeunes à se lancer dans le développement informatique. Ayant pris conscience de l’importance de ce secteur dans l’économie moderne, le gouvernement s’est doté d’un ministère consacré à l’économie de la connaissance et aux startups.

Dans cet article, nous allons analyser le rapport de l’Africa Developer Ecosystem 2021 de Google pour voir où se situe l’Algérie en matière de nombre de développeurs par rapport aux autres pays africains.

Topo sur le marché du développement informatique en Afrique en 2021

D’après l’Africa Developer Ecosystem 2021 (télécharger le PDF), le nombre de développeurs de logiciels professionnels en Afrique a augmenté de 3,8 % pour atteindre 716 000 en 2021.

La grande majorité de ces développeurs sont des hommes âgés de moins de 35 ans. Les femmes ne représentent que 15 % du nombre total. En outre, 48 % travaillent à plein-temps et 15 % exercent en freelance. Leurs compétences en programmation varient entre la création d’applications mobiles, le développement web et la programmation.

En 2021, la rémunération des développeurs en Afrique a augmenté de 11 %. Les développeurs en milieu de carrière gagnent le plus, surtout dans les économies en progrès, comme en Afrique du Sud. Les développeurs à mi-carrière gagnent, en moyenne, environ 25 000 dollars par an, tandis que les revenus annuels des développeurs seniors s’élèvent à 55 500 dollars.

L’écosystème des startups en plein essor sur le continent africain stimule le besoin en développeurs. Une demande qui devrait atteindre de nouveaux sommets à mesure que l’écosystème se développe sur le long terme.

Top 10 des pays africains qui possèdent le plus grand nombre de développeurs

Voici donc, selon les données de l’Africa Developer Ecosystem 2021, les dix pays africains qui possèdent la plus grande population de développeurs professionnels :

Afrique du Sud : 121 000 développeurs. Égypte : 89 000 développeurs. Nigeria : 89 000 développeurs. Kenya : 60 000 développeurs. Maroc : 50 000 développeurs. Algérie : 29 000 développeurs. Tunisie : 23 000 développeurs. Cameroun : 21 000 développeurs. Éthiopie : 19 000 développeurs. Ghana : 18 000 développeurs.

Ainsi, en 2021, l’Algérie comptait 29 000 développeurs professionnels. Avec ce chiffre, elle occupe le 6e rang africain derrière l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Nigeria, le Kenya et le Maroc.

En 2020, le rapport de Google avait recensé 28 000 développeurs professionnels qui exerçaient en Algérie. Il « agit donc d’une évolution de 4 % en un an (+1000). L’Algérie renferme 4 % des développeurs de tout le continent africain.

Enfin, le rapport de Google, qui définit cinq trajectoires pour l’environnement du développement informatique, classe l’Algérie dans la catégorie “émergente”, à côté de la Tunisie, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. La trajectoire “émergente” se caractérise par : l’établissement d’une base pour la croissance ; une population de développeurs de petite à moyenne taille ; un écosystème de startups à un stade précoce ; un écosystème technologique en amélioration.