Développement durable : classement de l’Algérie pour l’année 2022

L’environnement, sa protection et la durabilité sont au cœur des préoccupations mondiales.

Chaque année, le Sustainable Development Solutions Network publie un rapport retraçant les données liées aux avancées en termes d’Objectifs de Développement Durable (ODD) dans le monde.

Le SDSN mobilise l’expertise scientifique et technologique mondiale pour promouvoir des solutions pratiques pour le développement durable. C’est le Cambridge University Press qui a donc publié un rapport de plus de 490 pages.

Dans celui-ci, l’Algérie a été classée au premier rang aux plans arabe et africain en matière de réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations unies (ONU) pour l’année 2022. En effet, le pays se démarque grâce à des résultats satisfaisants en ce qui concerne certains objectifs, dont les ODD4 (éducation), ODD12 (modes de consommation et de production durables) et ODD 17 (partenariats pour la réalisation des ODD).

Le pays, a aussi évolué et progressé dans certains secteurs d’activité tout en prenant en compte les ODD prédéfinis par l’ONU ce qui lui permet de gagner quelques places dans le classement mondial en ce qui concerne les ODD9 (industrie, innovation et infrastructure), ODD13 (action climatique), ODD15 (vie terrestre) et ODD16 (paix, justice et institutions fortes).

En ce qui concerne l’analyse mondiale, et donc plus générale, le rapport souligne une tendance négative. Les experts estiment que la marge de progression des pays est insuffisante et ce pour la 2ème année consécutive.

Les objectifs de développement durable, en quoi cela consiste concrètement ?

L’ONU a fixé 17 objectifs de développement durable ( ODD ) à atteindre pour l’année 2030.

Ils couvrent l’ensemble des enjeux de développement dans le monde. Les 193 pays membres de l’ONU ont défini des objectifs qui sont : Zéro Faim, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité des sexes, eau potable et assainissement, énergie abordable et propre, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructures, inégalités réduites, villes et communautés durables, consommation et production responsables, action climatique, la vie sous l’eau, la vie sur terre: paix, justice et institutions forte; et enfin Partenariats pour les objectifs.

Ils donnent les directives à suivre, et répondent à des défis mondiaux par lesquels tous les pays sont concernés. Il faut souligner que ces objectifs sont interdépendants. Afin de faciliter le suivi de la bonne réalisation de ces ODD, plusieurs outils ont été mis en place afin de visualiser les progrès.