Développement d’une plateforme de veille pharmaceutique pour l’approvisionnement et la régulation

Dans un contexte marqué par des défis liés à la disponibilité des médicaments et la régulation du marché pharmaceutique en Algérie, le gouvernement a dévoilé un outil stratégique innovant : la plateforme nationale du système de veille et d’alerte pour l’approvisionnement en produits pharmaceutiques.

Cet outil numérique, présenté lors d’une réunion entre le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique et le Haut-Commissariat à la numérisation, vise donc à transformer la gestion de l’approvisionnement en produits pharmaceutiques en un modèle plus efficace et transparent.

Fruit d’une collaboration entre plusieurs entités ministérielles, dont le ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, et la Direction Générale des Douanes (DGD), la plateforme s’impose comme un outil incontournable pour la régulation du marché pharmaceutique en Algérie.

Son objectif principal est donc de fournir une vue d’ensemble précise et actualisée sur l’état du marché des médicaments. Grâce à cette visibilité, il devient possible de garantir une meilleure disponibilité des produits pharmaceutiques, d’anticiper les pénuries et d’assurer une régulation optimale en réponse aux besoins du marché.

Ainsi, le Haut-Commissariat à la numérisation, en charge du développement de cet outil, met alors en avant l’importance d’une gestion digitalisée pour répondre aux enjeux critiques de la production et de l’approvisionnement en médicaments.

Une réunion stratégique : quels sont les projets à venir ?

Cette plateforme a alors été présentée dans le cadre d’une réunion tenue au siège du Haut-Commissariat à la numérisation, présidée par le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb, la ministre et Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, et le ministre délégué auprès du ministre de l’Industrie, chargé de la Production pharmaceutique, Fouad Hadji.

Lors de cette rencontre, plusieurs projets numériques relatifs aux secteurs industriels et pharmaceutiques ont été abordés. La mise en œuvre d’une transformation numérique globale à travers une coopération intersectorielle a été mise en avant, afin d’assurer une gestion moderne et efficace des défis industriels, tout en renforçant la souveraineté pharmaceutique nationale.

Une feuille de route pour 2025-2026

Dans le cadre de la stratégie nationale de transformation numérique, un groupe de travail composé de cadres issus des différents secteurs concernés a été installé. Ce groupe est chargé de mettre en œuvre une feuille de route ambitieuse pour le secteur industriel, conformément au plan national de transformation numérique à court terme (2025-2026).

Cette initiative souligne l’importance de l’intégration des technologies numériques pour accompagner la modernisation des secteurs stratégiques, tout en répondant aux besoins croissants en matière de médicaments et de produits pharmaceutiques.

La plateforme nationale du système de veille et d’alerte pour l’approvisionnement en produits pharmaceutiques marque une avancée significative dans la gestion du marché pharmaceutique algérien. En combinant numérisation, coopération intersectorielle et innovation, cet outil offre une solution durable pour garantir la disponibilité des médicaments et assurer une régulation efficace.

À terme, cette initiative pourrait transformer le paysage de la production pharmaceutique en Algérie, tout en renforçant la confiance des citoyens envers les institutions nationales.