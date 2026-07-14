Développement du tourisme en Algérie : Tebboune exige un plan d’action pour dynamiser le secteur

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tracé une feuille de route ambitieuse pour le tourisme. Il exige un plan d’action complet et efficace. L’objectif est clair : transformer l’Algérie en destination touristique de premier plan. Le chef de l’État met l’accent sur le tourisme intérieur, la formation et la valorisation des potentialités du pays.

Un virage stratégique pour le tourisme algérien

Présidé par le chef de l’État, le Conseil des ministres s’est réuni dimanche 12 juillet 2026. Les travaux ont consacré une partie importante au secteur du tourisme. Le chef de l’État a chargé la ministre du Tourisme d’élaborer un plan d’action complet et efficace. Ce plan doit consacrer le développement du tourisme en Algérie. De plus, il doit promouvoir le tourisme intérieur au profit de la famille algérienne. Le tourisme balnéaire constitue une priorité particulière.

Le président de la République a insisté sur un point essentiel. Ce plan doit mettre l’accent sur la formation et la spécialisation dans les différents segments du tourisme. Le tourisme balnéaire en fait partie, ainsi que le tourisme de montagne et le tourisme saharien. Cette orientation traduit une volonté claire de structurer durablement un secteur clé parmi les principaux relais de croissance de l’économie nationale.

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Valoriser les potentialités touristiques de l’Algérie

Le président Tebboune a lancé un appel clair pour valoriser toutes les potentialités touristiques du pays. Une meilleure coordination s’impose, ainsi qu’une coopération renforcée entre tous les acteurs. L’objectif est de promouvoir l’image de l’Algérie, reposant sur la diversité et la richesse civilisationnelle et culturelle, sur la scène internationale.

Cette nouvelle feuille de route intervient alors que l’État a déjà engagé une série de réformes visant à lever des obstacles qui freinaient depuis des années le développement du secteur. La mesure la plus emblématique reste l’instauration du visa à l’arrivée dans les aéroports du Grand Sud, pour les touristes étrangers voyageant via des agences agréées.

Ce dispositif repose sur une plateforme numérique pour la transmission préalable des dossiers, ainsi que la délivrance d’autorisations avec QR Code. L’accès aux destinations sahariennes, telles que Djanet, Tamanrasset et Timimoun, s’en trouve simplifié.

Parallèlement, les dessertes aériennes se renforcent pour les vols nationaux et internationaux, améliorant l’accessibilité de ces régions. Cette stratégie vise à faire de l’Algérie une destination touristique majeure, ciblant la Méditerranée et l’Afrique.

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Des objectifs ambitieux à l’horizon 2030

L’Algérie a accueilli près de 3,3 millions de visiteurs en 2023. La diaspora représente une part importante de ces arrivées. Désormais, le pays ambitionne d’atteindre 8 millions de touristes à l’horizon 2028. Le tourisme saharien seul vise 1,5 million de visiteurs.

L’objectif passe à 12 millions de visiteurs en 2030. De plus, la contribution du tourisme pourrait atteindre près de 10 % du PIB.

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