Développement du photovoltaïque : L’Algérie pose les bases d’un marché prometteur

Sous le haut patronage de Monsieur le Ministre d’État, Ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies Renouvelables, le Green Energy Cluster Algeria a organisé ce mardi 25 février 2025 une journée de réflexion et d’échanges autour des « solutions photovoltaïques dédiées au secteur économique ».

Cet événement, qui a rassemblé plus de 180 participants issus du secteur économique, des institutions publiques, des ministères, des agences et des opérateurs, s’est tenu en présence de Madame la Cheffe de Cabinet du Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Énergie chargé des Énergies Renouvelables, ainsi que de Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du commerce et de la planification de l’Assemblée Populaire Nationale (APN), représentant le Président de l’APN.

Une conférence-exposition pour poser les bases d’un nouveau segment économique

Organisée sous forme de conférence jumelée à une exposition, cette journée a été rythmée par trois temps forts animés par des experts et des acteurs clés du secteur. Les panélistes ont été invités à :

Poser la problématique et proposer des solutions : Les intervenants ont souligné les défis actuels freinant le développement du solaire photovoltaïque décentralisé en Algérie, notamment les tarifs bas de l’électricité conventionnelle, l’absence de mécanismes incitatifs et le manque de stratégie nationale de décarbonation. Partager des expériences inédites : Des représentants des secteurs de l’Oil & Gas, de la pharmacie, de l’industrie et des services ont présenté des initiatives pionnières en matière d’énergies renouvelables, démontrant le potentiel du photovoltaïque pour réduire les coûts énergétiques et l’empreinte carbone. Esquisser des perspectives d’avenir : Les discussions ont mis en lumière la nécessité de créer un nouveau segment économique autour du solaire photovoltaïque décentralisé, capable de générer de la valeur ajoutée et des emplois tout en contribuant à la transition énergétique du pays.

Un marché en devenir, mais des obstacles à surmonter

Actuellement, le segment du solaire photovoltaïque dédié au secteur économique reste marginal en Algérie. Les participants ont identifié plusieurs freins à son développement :

Des tarifs d’électricité conventionnelle très bas , qui ne favorisent pas l’investissement dans les énergies renouvelables.

, qui ne favorisent pas l’investissement dans les énergies renouvelables. L’absence de mécanismes incitatifs pour encourager les entreprises à adopter des solutions photovoltaïques .

. La focalisation de Sonelgaz sur les grandes centrales au sol, au détriment des installations décentralisées.

Le manque de stratégie nationale de décarbonation, essentielle pour accompagner la transition énergétique.

En conséquence, la part du solaire photovoltaïque dans le secteur économique est aujourd’hui quasi inexistante dans les statistiques nationales.

Des recommandations pour accélérer la transition énergétique

Pour surmonter ces obstacles et créer un nouveau segment porteur, les participants ont formulé plusieurs recommandations clés :

Stabilité institutionnelle : Assurer la continuité dans l’exécution de la stratégie nationale en matière d’énergies renouvelables. Révision du cadre réglementaire : Simplifier les procédures et adapter la réglementation pour faciliter l’adoption des énergies renouvelables. Réduction des seuils : Abaisser les seuils de consommation annuelle pour l’éligibilité aux programmes d’énergie renouvelable et instaurer des audits énergétiques obligatoires plus accessibles. Soutien financier accru : Augmenter les financements pour les actions de maîtrise de l’énergie dans les secteurs industriel et tertiaire. Incitations pour les investisseurs : Encourager les industriels à adopter des processus et des intrants à faible teneur en carbone, tout en rationalisant l’énergie et en réduisant la consommation d’eau et les rejets. Promotion de l’économie circulaire : Encourager les entreprises à adopter des modes de consommation durables. Ouverture à de nouveaux modèles économiques : Introduire des mécanismes comme les contrats d’achat d’électricité (PPA), l’échange d’énergie avec le réseau (net-metering) et la valorisation de l’électricité verte via des certificats verts et un marché du carbone Diversification des sources de financement : Ouvrir le programme des énergies renouvelables à des financements nationaux, internationaux ou mixtes pour compléter les efforts de l’État. Participation du secteur privé : Faciliter l’investissement privé dans un cadre clair, transparent et débureaucratisé.

Une feuille de route pour l’avenir

Cette journée a permis de poser les bases d’une réflexion approfondie sur l’avenir du solaire photovoltaïque en Algérie. Les recommandations formulées visent à créer un environnement propice à l’émergence d’un marché dynamique et compétitif, capable de répondre aux besoins énergétiques du secteur économique tout en contribuant aux objectifs de transition énergétique du pays.

Avec l’engagement des pouvoirs publics, des acteurs économiques et des investisseurs, l’Algérie pourrait bien devenir un acteur clé dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier dans le segment prometteur du solaire photovoltaïque décentralisé. Reste à traduire ces recommandations en actions concrètes pour que cette vision devienne réalité.