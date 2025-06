Développement des légumineuses sèches : l’Algérie mise sur plus de 100 000 hectares en 2025

Dans une volonté affirmée de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire la facture des importations, le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youssef Cherfa, a annoncé la mise en œuvre d’un programme national de développement de la filière des légumineuses sèches, en particulier le pois chiche et la lentille.

Ce programme, lancé dès la campagne agricole 2024-2025, prévoit la mise en culture de plus de 100 000 hectares, une première étape qui devrait permettre, à moyen terme, de couvrir une part importante de la demande locale et de réduire la dépendance aux marchés extérieurs.

Une stratégie ciblée et des incitations financières attractives

Répondant à une question parlementaire sur le développement de cette filière, le ministre a précisé que les exploitations agricoles, les investisseurs bénéficiaires de terres agricoles dans le cadre des cultures industrielles au Sud, ainsi que les agriculteurs adhérant volontairement au programme, ont tous été intégrés à cette stratégie.

L’objectif global est d’atteindre 109 000 hectares cultivés en légumineuses sèches dans les années à venir.

Pour encourager les agriculteurs à se lancer ou à intensifier leur production, des mesures d’accompagnement concrètes ont été mises en place. Parmi celles-ci, l’augmentation des primes à la production :

De 2600 à 4000 DA le quintal pour la lentille

De 3000 à 5000 DA le quintal pour le pois chiche

Le ministère entend également adapter les superficies par wilaya en fonction de leurs capacités agricoles, et prévoit des campagnes de sensibilisation pour inciter les agriculteurs à s’impliquer pleinement.

Le rôle central du OAIC dans la régulation du marché

En parallèle, le ministre a rappelé que le l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) reste chargé d’approvisionner le marché national en légumineuses sèches.

Il continue d’assurer l’importation des quantités nécessaires, qu’il commercialise à travers des points de vente directe à prix plafonnés, tout en approvisionnant les commerçants en gros et en détail, les entreprises de conditionnement et de transformation ainsi que les grandes surfaces.

Ce programme ambitieux s’inscrit dans une vision plus large de relance de l’agriculture stratégique, notamment dans le contexte des tensions économiques mondiales et de l’augmentation des prix sur les marchés internationaux.

Avec une consommation locale importante de pois chiche et de lentille, cette démarche vise non seulement à protéger le pouvoir d’achat, mais aussi à renforcer la souveraineté alimentaire du pays.