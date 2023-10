Devant Haaland et proche de Mbappé : Amoura parmi les meilleurs en Europe sur ce critère

Mohamed-Amine Amoura fait partie des attaquants les plus rapides en Europe. Avec une vitesse maximale comprise entre 36,5 et 37 km/h, Mohamed Amoura dépasse des joueurs réputés comme Erling Haaland et n’est pas loin d’un certain Kylian Mbappé.

Mohamed-Amine Amoura s’est explosé avec sa nouvelle équipe belge, l’Union Saint-Gilloise. S’imposant comme titulaire indiscutable depuis l’entame de l’actuel exercice, il a réussi à marquer cinq buts en huit matchs, toutes compétitions confondues. Le joueur ne pouvait absolument espérer mieux qu’un tel début dans un championnat d’un haut niveau.

Attaquant très technique et agile, le natif de Jijel s’est également distingué par sa vitesse exceptionnelle. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fait partie des attaquants les plus rapides en Europe.

Amoura a failli faire mieux que Mbappé

En effet, et selon les données de la Jupiler Pro League, il est le joueur qui parcourt le plus de mètres à haute intensité (>20 km/h) en temps de jeu converti en 90 minutes. Mieux, Sa vitesse maximale est tout aussi impressionnante. Il a déjà été flashé entre 36,5 km/h et 37 km/h cette saison.

Selon les statistiques, l’attaquant des Verts se positionne devant le joueur le plus rapide de Bundesliga cette saison, en l’occurrence Alphonso Davies (Bayern Munich) (35,97 km/h) et Dominic Solanke (Bournmouth) (36,1 km/h).

En parlant toujours des statistiques, Kylian Mbappé détient le record d’une course rapide. Elle date de 2019, à l’occasion du match face à l’AS Moncao, où il avait atteint 38klm/heure.