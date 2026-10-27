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Points noirs sur la 2ème rocade d’Alger : Djellaoui lance une réhabilitation de 29 km

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Points noirs sur la 2ème rocade d’Alger : Djellaoui lance une réhabilitation de 29 km
Deuxième rocade d’Alger
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Les automobilistes qui relient quotidiennement l’ouest d’Alger à Boumerdès connaissent ces portions de chaussée abîmées où il faut lever le pied.

Ce mardi, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base s’est rendu sur place pour inspecter les segments les plus dégradés de la deuxième rocade d’Alger.

Un linéaire de 29 kilomètres, compris entre Bir Touta et Khemis El Khechna, va faire l’objet d’un vaste programme de remise à niveau.

La deuxième rocade d’Alger réhabilitée sur 29 kilomètres

L’axe concerné traverse trois wilayas : Alger, Blida et Boumerdès. Il forme le prolongement direct de l’autoroute Est-Ouest, ce qui lui confère un rôle central dans l’écoulement du trafic régional. Marchandises, navetteurs et transit longue distance s’y croisent en permanence.

Selon le communiqué diffusé par le ministère, l’intervention cible en priorité les segments identifiés comme points noirs. Ces zones concentrent les dégradations de la couche de roulement et les risques d’accident. Leur traitement figure depuis plusieurs mois parmi les priorités affichées par la tutelle.

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Un plan d’organisation exigé avant le démarrage des travaux

Sur le terrain, le ministre a demandé que rien ne soit laissé au hasard. Il réclame un document d’organisation détaillé, fixant le calendrier des interventions, la manière de piloter chaque site et les règles de coordination entre les différents acteurs mobilisés.

L’installation effective des entreprises de réalisation constitue l’étape suivante. Le ministère insiste sur la mise à disposition rapide des engins, des matériaux et des équipes. Objectif affiché : passer de l’étude au bitume dans les meilleurs délais.

Signalisation et équipement des sites avant l’ouverture des chantiers

Avant toute mise en service des chantiers, les conditions matérielles doivent être réunies. Le ministre a exigé l’équipement complet des emprises de travaux. La signalisation verticale et horizontale devra être posée de manière à informer clairement les conducteurs.

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Reste la question qui préoccupe les usagers : comment circuler pendant les travaux ? La tutelle demande une gestion serrée du trafic durant toute la durée du chantier. Il s’agit de réduire au minimum la gêne imposée aux conducteurs sur un corridor déjà saturé aux heures de pointe.

Deux autres exigences ferment la liste des consignes. Les entreprises devront respecter scrupuleusement le planning fixé. Elles devront aussi se conformer aux normes de qualité imposées pour les matériaux et les techniques employées.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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