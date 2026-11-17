Les engins commencent à prendre position du côté de Sidi El Kebir. Le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base confirme que tout se met en ordre de marche avant l’ouverture officielle du chantier de la deuxième rocade d’Alger.

Vingt-neuf kilomètres séparent Birtouta de Khemis El Khechna, un tronçon fatigué que les automobilistes connaissent trop bien. L’Entreprise nationale des travaux publics (SNTP) a été désignée pour mener l’opération.

La deuxième rocade d’Alger se prépare à son chantier de réhabilitation

Le linéaire concerné relie Birtouta, dans la wilaya d’Alger, à Khemis El Khechna, côté Boumerdès, en traversant également le territoire de Blida. Il constitue le prolongement naturel de l’autoroute Est-Ouest, ce qui explique l’intensité du trafic qui s’y déverse chaque jour.

Fin octobre, le ministre Abdelkader Djellaoui s’était déplacé pour constater l’état réel de la chaussée. Cette visite avait débouché sur un programme de remise à niveau ciblant les points noirs de l’axe, là où les dégradations de la couche de roulement multiplient les risques d’accident.

La tutelle rappelle que l’intervention répond à des instructions précises. Objectif affiché : redonner à cette infrastructure un niveau de service compatible avec le volume de véhicules qu’elle absorbe.

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Sidi El Kebir accueille la base de vie et les équipements

C’est au niveau de la station de Sidi El Kebir que les premières opérations ont démarré. Les services concernés y aménagent l’emprise des travaux et montent la base de vie destinée aux équipes. Le matériel roulant et les équipements techniques sont acheminés progressivement.

Cette phase, souvent invisible pour le grand public, conditionne pourtant toute la suite. Un chantier mal préparé prend du retard dès ses premières semaines. Le ministère insiste donc sur la finalisation du programme d’intervention et sur un découpage rigoureux des zones de travail.

La coordination entre les différents intervenants fait également partie des points surveillés. Ressources humaines, moyens matériels, calendrier : rien ne doit être laissé au hasard, selon la tutelle, qui réclame le respect strict des délais fixés.

Sécurité routière : signalisation renforcée pendant les travaux

Faire rouler des milliers de véhicules à proximité d’un chantier impose des précautions. Une signalisation verticale et horizontale sera déployée sur l’ensemble du tracé. Des aménagements de circulation accompagneront les phases les plus contraignantes.

L’idée consiste à limiter au maximum la gêne pour les usagers. Les automobilistes qui empruntent quotidiennement cet itinéraire entre l’ouest d’Alger et Boumerdès devront composer avec quelques ajustements, mais les autorités promettent de préserver la fluidité du trafic.

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Un maillon d’un programme national de modernisation routière

La réhabilitation de cette rocade ne sort pas de nulle part. Elle s’intègre dans un effort plus large d’entretien du réseau autoroutier, avec traitement systématique des sections abîmées. Préserver le patrimoine routier existant coûte infiniment moins cher que le reconstruire.

Depuis plusieurs mois, le secteur multiplie les interventions. Huit wilayas ont vu démarrer de grands chantiers routiers au titre du programme 2026, entre dédoublements, renforcements et remises à niveau d’infrastructures routières.

La région algéroise reste particulièrement scrutée. Devant le Conseil de la nation, le ministre avait exposé sa feuille de route pour désengorger la capitale et désenclaver le Grand Sud, évoquant notamment l’entretien permanent assuré sur le deuxième évitement sud d’Alger.

Pour les usagers de la deuxième rocade, le message est clair : quelques semaines de désagréments en échange d’une chaussée praticable. Reste désormais à voir si le calendrier annoncé tiendra ses promesses sur le terrain.

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