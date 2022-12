Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu une rencontre médiatique périodique avec les représentants de la presse nationale. Il y a abordé de nombreuses questions d’ordre sociales, politiques, économiques et diplomatiques.

Cette entrevue du chef de l’Etat avec les médias nationaux a été retransmise hier, le jeudi 22 décembre à 20 heures, sur les chaînes de radio et de télévision publiques.

En abordant le sujet d’un éventuel second mandat, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que parler d’un second mandat est prématuré.

En effet, il a affirmé que parler d’un second mandat présidentiel est prématuré, indiquant que son intérêt est porté sur l’achèvement de la concrétisation de ses engagements, et que tout viendra en temps voulu.

Second mandat, Tebboune affirme qu’il est trop tôt pour en parler

Dans sa réponse à une question sur ce que « certains médias ont fait circuler sur son ambition de briguer un second mandat », le président a affirmé : « Je n’ai pas de réponse, plutôt je n’y pense même pas. Nous venons de passer la moitié du mandat, et il est encore trop tôt pour parler d’un second mandat. »

Le président Tebboune a déclaré que « le plus important est qu’il reste deux ans avant la fin de mon mandat pour le respect de mes engagements », ajoutant que « le peuple est habilité à juger de mon parcours plus tard », notant que « tout viendra en temps voulu . »