Deuxième Édition du Salon International pour l’Industrie en Algérie: Un Aperçu Complet

L’événement phare du secteur industriel

Pendant trois jours consécutifs, du 28 au 30 novembre 2023, l’Algérie accueillera au Palais des Expositions, dans le pavillon central, la deuxième édition (02) du Salon International de l’Industrie (Sinaa Expo Industries).

Cet événement international incontournable réunira les principales entreprises du secteur, ainsi que de nouvelles entreprises offrant des solutions industrielles intégrées.

La participation des entreprises innovantes en cette édition 2023 est en forte hausse, avec des opportunités de solutions qui dynamisent le marché industriel algérien grâce aux avancées technologiques, contribuant ainsi au développement économique et à l’élévation de l’économie algérienne vers les plus hauts rangs.

« Une nouvelle édition : une participation internationale distinguée avec des entreprises de renoms… et plus de 6000 visiteurs professionnels attendus. »

SINAA Expo Industries annonce que cette édition du salon se fera avec la participation de plusieurs pays, notamment l’Algérie, la Turquie, l’Allemagne, la France, la Suède et les Émirats arabes unis, avec pas moins de 160 exposants algériens et étrangers.

Une participation de plus de 6000 visiteurs professionnels venant de toute l’Algérie et des pays voisins, y compris des industriels, des hommes d’affaires, des investisseurs et des distributeurs. Cette diversité des participants promet un échange d’expériences et d’opportunités de coopération d’une grande importance.

SINAA Expo Industries offrira des opportunités uniques aux professionnels pour découvrir les dernières technologies et les solutions les plus innovantes dans ce domaine.

Au programme :

Le salon présentera des entreprises renommées telles que : ALRIM, AL ELEC, ENAFOR, ENAP, GTP MAGHREB PIPE, FORAID, ENAGEO, TOSYALI.

Parallèlement, des conférences et des sessions de haut niveau seront organisées, dirigées par des experts et des professionnels du secteur, abordant des problématiques et des axes pertinents tels que les innovations, les dernières technologies, la maintenance industrielle, les services industriels, le financement des projets, et bien plus encore.

L’équipe d’Easyfairs Algeria est particulièrement fière de la participation continue des intervenants à cet événement économique exceptionnel, SINAA Expo Industries. Leur engagement annuel contribue à faire de cet événement un rendez-vous incontournable pour les professionnels de l’industrie, avec la participation d’au moins 160 exposants algériens et étrangers.

‘INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT’ sur: https://register.visitcloud.com/survey/2dpnymg7iwlb3?actioncode=305

Adresse e-mail : contact@sinaadz.com