Deux tronçons de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset déclarés d’utilité publique

Un décret exécutif, signé par le Premier ministre Nadir Larbaoui et publié au Journal officiel N°53, officialise la déclaration d’utilité publique de deux tronçons stratégiques de la future ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Cette décision ouvre la voie au lancement de travaux colossaux sur près de 500 km, traversant trois wilayas clés du Sud.

Le décret concerne deux sections majeures. Laghouat-Ghardaïa (265 km) et Ghardaïa-El Meniaâ (230 km). Ensemble, elles totalisent 495 km de nouvelles infrastructures qui viendront consolider le maillage ferroviaire national.

Les terrains mobilisés pour ce projet couvrent plus de 3.019 hectares dans les wilayas de Laghouat, Ghardaïa et El Meniaâ. L’État justifie cette opération par « le caractère d’intérêt général et d’envergure national et stratégique » des travaux, selon les termes du décret.

Ligne ferroviaire Alger – Tamanrasset : Tronçons Laghouat-Ghardaïa et Ghardaïa-El Meniaâ offerts à l’utilité publique

En effet, les travaux prévus sur le tronçon Laghouat-Ghardaïa se distinguent par leur ampleur :

21 viaducs et 17 ouvrages ferroviaires,

14 ouvrages routiers et un tunnel ,

, 55 traversées de pipes,

Ainsi que cinq gares à Bellil, Hassi R’mel, Berriane, Oued Nechou et Metlili, avec trois gares de croisement.

Le second tronçon, reliant Ghardaïa à El Meniaâ, inclura :

Six viaducs,

35 ouvrages ferroviaires et sept ouvrages routiers,

Trois traversées de pipes,

Trois gares principales à Mansoura, Hassi Fehal et Hassi Gara, assorties de trois gares de croisement.

Ainsi, ces infrastructures devraient transformer la mobilité dans la région et renforcer les liaisons entre le Nord et le Grand Sud.

Indemnisations prévues pour les propriétaires concernés

Par ailleurs, la déclaration d’utilité publique entraîne inévitablement des expropriations. Le décret précise que les propriétaires de terrains impactés bénéficieront d’indemnités, financées par le Trésor public. Cette mesure vise à garantir une compensation équitable pour les familles et acteurs économiques concernés par l’opération.

Enfin, ces deux tronçons constituent une phase déterminante dans la concrétisation de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Projet structurant pour l’intégration économique et sociale du pays. Reliant la capitale au cœur du Sahara, cette ligne est appelée à jouer un rôle stratégique dans le désenclavement du Sud et le développement des échanges nationaux.