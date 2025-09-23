Deux spéculateurs sur la banane lourdement condamnés à Oran

Le tribunal correctionnel d’Arzew a condamné deux personnes à dix ans de prison ferme et une amende d’un million de dinars algériens chacun pour spéculation illégale sur les bananes, selon un communiqué du procureur de la République. L’affaire met en lumière la sévérité des sanctions encourues en Algérie pour ce type de délit.

Conformément à l’article 19 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal d’Arzew informe que dans le cadre de la lutte contre la spéculation illégale : Une brigade mixte composée de membres de la gendarmerie nationale d’Arzew et des éléments de la brigade mobile des douanes a intercepté, le 6 septembre 2025, les nommés : Bouazah Hamid et Beghir Mohamed, âgés respectivement de 38 ans et de 35 ans.

Les suspects ont été arrêtés en flagrant délit à bord d’un camion transportant 1122 kg de bananes destinées à la spéculation illégale.

Les mis en cause ont été présentés le 8 septembre 2025 devant le parquet du tribunal d’Arzew et déférés devant la section correctionnelle en comparution immédiate. L’affaire a été reportée et les prévenus ont été placés en détention provisoire.

Le 22 septembre 2025, le tribunal a prononcé son verdict. Il a condamné chacun des prévenus à dix ans de prison ferme, assortie d’une amende de 1 million de dinars algériens. Aussi, le juge a ordonné la confiscation des produits saisis et la publication du jugement dans un journal national.

🟢 À LIRE AUSSI : Prix et disponibilité des produits : un outil numérique pour anticiper les fluctuations

Trafic de pneus à Mostaganem : 10 ans de prison ferme pour quatre spéculateurs

Le tribunal de Mostaganem a prononcé des sanctions exemplaires contre quatre individus impliqués dans un vaste trafic de pneus. Suite à une enquête menée par la police judiciaire, les autorités ont découvert un réseau de spéculation illégale opérant dans des entrepôts non déclarés.

L’opération a permis la saisie de 3579 pneus destinés à la spéculation ainsi qu’une somme considérable de 26,4 millions de dinars algériens. Les quatre suspects, identifiés par leurs initiales « B.A. », « B.Y. », « B.S. » et « B.A. », ont été rapidement appréhendés et traduits en justice. Ce trafic met en lumière l’importance de la lutte contre la spéculation en Algérie.

Le 15 septembre, lors d’une comparution immédiate, le tribunal a prononcé une peine particulièrement sévère : 10 ans de prison ferme pour chacun des accusés, accompagnée d’une amende de 1,5 million de dinars algériens. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation illégale sur les marchandises et les biens, conformément à l’article 19 du code de procédure pénale.

Cette condamnation témoigne de la volonté des autorités algériennes de lutter efficacement contre les réseaux de spéculation qui perturbent le marché national des pneus. La justice algérienne a sévi dans cette affaire de trafic de marchandises.

🟢 À LIRE AUSSI : Douanes algériennes : quel est le bilan des saisies de drogues au 2ᵉ trimestre 2025 ?

🟢 À LIRE AUSSI : Après l’IATF, place au concret : l’import-export algérien se met en ordre de marche