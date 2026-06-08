Deux sœurs finissent en prison pour fraude au BAC 2026

L’examen de langue et littérature arabes a tourné court pour une candidate du lycée Larbi Ben M’hidi à Biskra. Dimanche 7 juin 2026, les surveillants ont intercepté la jeune fille en plein flagrant délit de triche, alors qu’elle composait pour la session du baccalauréat 2026 à Biskra. La fouille a révélé la présence d’une micro-oreillette sans fil.

Cette affaire impliquant une complicité familiale directe, rappelle la vigilance accrue des autorités face aux nouvelles formes de fraude électronique qui menacent la crédibilité des diplômes nationaux.

La direction de l’éducation de la wilaya a immédiatement déposé une plainte officielle auprès du procureur de la République. L’enquête technique a mis à nu les détails de cette tentative de fraude, entraînant l’arrestation immédiate de la candidate et de sa complice.

Bac 2026 : une candidate interceptée avec une oreillette Bluetooth invisible en plein examen à Biskra

Les enquêteurs ont reconstitué le mode opératoire précis des deux suspectes pour contourner la vigilance des surveillants. L’examen du matériel saisi montre que la candidate s’appuyait sur une aide extérieure en temps réel.

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Pour échapper au contrôle visuel, la lycéenne dissimulait une oreillette Bluetooth invisible au fond de son conduit auditif. Ce dispositif lui permettait de maintenir un appel téléphonique actif dès la distribution du sujet de langue arabe. À l’autre bout du fil, sa propre sœur s’était postée à l’extérieur du centre d’examen pour lui dicter les réponses.

La cellule technique de la police a immédiatement analysé le téléphone portable saisi. L’historique des appels et les flux de données confirment la liaison permanente entre les deux appareils durant toute l’épreuve.

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Fraude au BAC 2026 : comparution immédiate et mandat de dépôt pour le binôme familial

Le parquet de Biskra a traité le dossier sans délai après la notification des conclusions de la police. Les deux sœurs ont été présentées devant le magistrat instructeur sous l’accusation de délit de fuite de sujets et de réponses d’examens terminaux par l’utilisation de moyens de communication à distance. Cette infraction tombe sous le coup de l’article 253 bis 7 du Code pénal algérien.

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Le tribunal a ordonné le placement en détention provisoire des deux jeunes femmes sous le régime de la comparution immédiate. Le procès des deux prévenues est programmé pour ce lundi 8 juin 2026 au tribunal de Biskra.