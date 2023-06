Deux sociétés algéro-chinoises exploiterons bientôt les mines de fer de Gara Djebilet à Tindouf

Samedi dernier, une convention de partenariat a été signée au siège de la wilaya de Tindouf entre l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (Feraal) et le consortium chinois CMH, selon un communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines.

Cette convention vise à créer deux sociétés mixtes algéro-chinoises. La première sera chargée de l’exploitation de la mine de Gara Djebilet à Tindouf, tandis que la seconde sera responsable de la transformation des minerais de fer de la mine en matériaux semi-finis (dalles) dans la wilaya de Béchar. Gara Djebilet : deux sociétés algéro-chinoises créées pour l’exploitation des minerais de fer L’accord a été signé par le PDG de Feraal, Ahmed Benabbes, et le président de CMH, Zhou Zhipeng, en présence du PDG du groupe public Manadjim El Djazair « Manal », Mohamed Sakhr Harami, de la Directrice générale des mines au ministère de l’Énergie et des Mines, Nadjiba Bourenane, et du wali de Tindouf, Mohamed Mokhbi. À LIRE AUSSI : Signature d’accords de partenariat entre l’Algérie et le Portugal Selon les explications fournies, cet accord vise à extraire 2 millions de tonnes de minerai de fer par an de la mine de Gara Djebilet-Ouest d’ici à 2026, puis à atteindre une capacité d’extraction annuelle de 50 millions de tonnes d’ici à 2040. Un projet aux mille et un bénéfices pour l’Algérie La mise en œuvre de ce projet contribuera grandement à la réduction des émissions de carbone et au développement durable de l’industrie mondiale du fer et de l’acier, tout en générant d’importants revenus pour l’Algérie. M. Harami a expliqué que le projet de valorisation de la mine Gara-Djebilet permettra d’assurer la matière première nécessaire à l’industrie sidérurgique en Algérie, qui a des besoins importants. Il a également souligné que l’Algérie a importé l’année dernière pour 1,2 milliard de dollars de matières premières en fer, et que les investissements prévus jusqu’en 2025 permettront de couvrir 2 milliards de dollars de matières premières. À LIRE AUSSI : SONATRACH s’allie au chinois HQC pour la réalisation d’un complexe pétrochimique à Oran En ce qui concerne la main-d’œuvre, M. Harami a assuré que la plupart des employés seront algériens, compte tenu de l’expertise acquise par Feraal dans le domaine de l’extraction. Cependant, l’activité de transformation nécessitera une main-d’œuvre chinoise, avec une formation progressive des Algériens dans ces techniques, a ajouté le PDG de Manal.