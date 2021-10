Deux secousses telluriques en l’espace de quelques heures

Visiblement, le nord de l’Algérie semble renouer avec les tremblements de terre. En l’espace de quelques heures, deux secousses telluriques ont été enregistrées dans deux wilayas durant la soirée d’hier et la matinée de ce dimanche.

Selon deux communiqués du Centre de Recherche en Astronomie astrophysique et Géophysique (CRAAG), les wilayas de Mila et Ain Defla ont connu deux secousses de, respectivement, 3 et 3.6 degrés sur l’échelle ouverte de Richter.

En effet, le CRAAG a recensé durant la soirée du samedi 09 octobre 2021 à 22 h 19, une secousse tellurique de magnitude 3.0 localisée à 1 km sud-ouest de Hammala dans la wilaya de Mila.

Quelques heures après, soit à 06 h 15 de ce dimanche 10 octobre 2021 à 06 h 15, une autre secousse de magnitude 3.6 localisée a été enregistrée à 1 km nord-ouest d’Ain Benian dans la wilaya de Ain Defla.

Le 3 octobre dernier à 19 h 42, une secousse de magnitude 3.4 a été localisée à 5 km sud-ouest de Beni Houssine dans la wilaya de Sétif.

Le nord du pays est sujet à une « sismicité continue »

En mars dernier, le géologue et consultant, Azzedine Boudiaf, a indiqué que l’Algérie a toujours été un pays sismique avec la même intensité depuis au moins 6 millions d’années. Selon lui, tout le nord du pays est sujet à une « sismicité continue ».

Dans un entretien accordé au quotidien El Watan, le spécialiste affirme que « depuis des décennies, nous avons compris et admis que tout le nord de l’Algérie est sujet à une sismicité continue ».

Alors que plusieurs localités avaient fait objet de plusieurs secousses le mois de mars dernier, le GRAAG a alors précisé que l’activité sismique enregistrée ces derniers jours dans plusieurs villes du pays, est un phénomène normal associé au rapprochement des deux plaques tectoniques africaine et eurasienne ».

Rappelons que le 17 mars dernier, la wilaya de Bejaïa avait été secouée, par un tremblement de terre d’une secousse tellurique de magnitude 4,0 degrés sur l’échelle ouverte de Richter. Plusieurs autres répliques avaient été également enregistrées.