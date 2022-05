Deux principaux points au menu de la réunion du Gouvernement ce 18 mai

Le Premier Ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé ce mercredi, 18 mai 2022, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen du bilan des réalisations de l’Office de Développement de l’Agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), du texte réglementaire sur l’affectation d’une parcelle d’une forêt domaniale à Khenchela ainsi que l’état d’avancement du projet d’ouverture des agences bancaires à l’étranger, ont indiqué les services du Premier Ministère.

« Le Premier Ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 18 mai 2022, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement », a fait savoir le communiqué du Premier Ministère, notant que lors de cette réunion hebdomadaire, le Gouvernement a eu à examiner les points suivants :

Dans le domaine de l’Agriculture et du Développement Rural

« Le Gouvernement a examiné un Projet de Décret exécutif portant affectation d’une parcelle de la forêt domaniale Bouderham, d’une superficie de 45 ha au profit du parc citadin des communes de Khenchela et d’El Hamma, wilaya de Khenchela », a indiqué le même communiqué notant que « ce projet de texte intervient pour parachever l’instrumentation juridique permettant à la wilaya de Khenchela de disposer de ce parc urbain qui revêt un intérêt économique et social », mais aussi « dans un souci de préservation du tissu forestier de la région ».

En effet, « le projet de texte intègre une disposition instaurant l’obligation de la préservation et de la protection des espaces boisés se trouvant sur la parcelle en question », a précisé le communiqué du Ministère de Benabderrahmane.

Au cours de cette réunion, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural a présenté une communication sur le plan de charge et le bilan des réalisations de l’Office de Développement de l’Agriculture industrielle en terres Sahariennes (ODAS), faisant part « de la mobilisation d’une première tranche constituée de 134.000 ha à attribuer aux investisseurs dont les demandes ont été reçues suivant une procédure en ligne via le site électronique de l’ODAS ».

Suite à cette communication, « le Premier Ministre a rappelé les orientations du Président Abdelmadjid Tebboune quant au rôle stratégique de l’ODAS ainsi que les efforts consentis pour sa mise en place, notamment sa dotation en moyens humains et matériels », insistant sur le fait que « l’ODAS doit, à travers son guichet unique, être au service des investisseurs en leur apportant toute l’assistance nécessaire pour l’accomplissement de l’ensemble des démarches inhérentes notamment au raccordement en énergie et aux forages ».

« Enfin, le Premier ministre a demandé au ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, en application des instructions de Monsieur le Président de la République, d’étendre la superficie mobilisée par l’ODAS, tout en veillant à son attribution aux investisseurs avant la fin de l’année en cours », a encore souligné le communiqué du Premier Ministère.

Dans le domaine des Finances

Pour sa part, le Ministre des Finances a également présenté une communication sur l’état d’avancement du projet d’ouverture des agences bancaires à l’étranger. « Le projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Gouvernement, notamment dans les volets relatifs à l’accompagnement des opérateurs économiques, à l’orientation des flux des échanges commerciaux ainsi qu’à la bancarisation de l’épargne des Algériens résidents à l’étranger », a détaillé le communiqué des services du Premier Ministère.

Ainsi, il a été souligné que « trois (03) banques publiques, à savoir la Banque Nationale d’Algérie (BNA), le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) et la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), prévoient l’implantation de filiales au niveau de plusieurs pays africains ». « En outre, la BEA a également engagé des démarches pour l’ouverture d’un bureau de sa filiale « BEA Internationale » en France afin de répondre aux préoccupations soulevées par notre communauté nationale établie dans ce pays », lit-on encore.

« À l’issue de la présentation, le Premier Ministre a souligné l’importance de ce projet, qui constitue une réelle opportunité pour le rayonnement économique de l’Algérie, particulièrement sur le continent africain et a indiqué que l’ensemble des démarches relatives à la mise en œuvre de la 1ère phase de ce projet devront être finalisées avant la fin de l’année en cours », a conclu le même communiqué.