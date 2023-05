Deux pièces archéologiques romaines sauvées de la contrebande à Khenchela

La police de Khenchela a réussi à mettre en déroute une association de malfaiteur œuvrant dans la contrebande de vestiges archéologiques. La brigade en charge de l’affaire a mis la main sur deux pièces archéologiques datant de plusieurs millénaires chez les contrebandiers.

Les éléments, découverts et volés par les trafiquants, allaient par ailleurs être revendus sur le marché noir ou hors des frontières. Les services de sécurité ont réussi à intercepter et à récupérer le lot en collaboration avec la direction de la culture locale.

2 pièces archéologiques romaines de contrebande récupérées par la DAC à Khenchela

La direction des arts de la culture de Khenchela a annoncé la trouvaille et la restitution de 2 éléments historiques faisant partie du patrimoine archéologique romain ce mercredi. Les 2 pièces architecturales ont été saisies chez des contrebandiers locaux, qui s’apprêtaient à les revendre illégalement sur le marché noir ou hors des frontières.

La première pièce est un élément de colonne, il s’agit d’une couronne d’ornement en grès blanc de type Corinthien. Ce sont les inscriptions et les dessins ornant la pièce qui ont permis aux experts de dater celle-ci. Ainsi, et d’après le style des ornements, la couronne appartient à l’époque romaine, affirme un responsable de la DAC.

La deuxième pièce saisie est également d’origine romaine et se trouve être une fenêtre en pierre comportant 6 ouvertures de 50×50 cm. Les deux éléments ont été trouvés en état de conservation moyen et ont été acheminés directement au musée public national des frères martyrs Boulaaziz de Khenchela.

Le trafic de pièces archéologiques de plus en plus en vogue en Algérie

Le phénomène de contrebande d’objets historiques et de vestiges archéologiques prend de l’ampleur depuis quelques années. Ainsi, et rien qu’à Khenchela, la DAC a enregistré 5 opérations de fouilles illicites en 2023. Plus d’une quarantaine d’artefacts et de pièces historiques ont par ailleurs été saisis puis remis aux mains des autorités compétentes pendant la même période.

Et Khenchela n’est pas la seule région touchée. Il y a quelques jours, une brigade de la sûreté nationale a aussi empêché la contrebande d’un important trésor archéologique romain à Tébessa. Le lot de pièces de monnaie anciennes, composé de 2300 éléments, était sur le point d’être revendues illégalement à l’étranger.