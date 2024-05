Deux photos algériennes parmi les 10 premières mondiales

Deux photos algériennes du photographe Yahia Taleb, originaire de la wilaya de Béni Abbès, ont été classées parmi les 10 premières mondiales lors du concours international de photos du Sommet mondial sur la société de l’information (WSIS Photo Contest 2024).

Le concours WSIS Photo Contest est l’un des concours internationaux les plus importants qui célèbrent la créativité des photographes du monde entier. Son objectif principal est de mettre en lumière le rôle des technologies de l’information et de la communication dans la promotion et la réalisation des objectifs de développement durable.

La première photo : l’émotion à Timimoun

La première photo, prise à Timimoun dans le sud de l’Algérie, montre une vieille dame en train de passer un appel vidéo avec sa petite-fille qu’elle n’a pas vue depuis plusieurs mois.

🟢 À LIRE AUSSI : Tiki Taka, le clip de Soolking feat SCH tourné en plein cœur de Timimoun (Algérie)

Cette photo est un puissant exemple de l’impact des technologies de communication sur la vie quotidienne des individus, en particulier dans les communautés rurales. La vieille dame représente l’adaptation aux nouvelles technologies et leur utilisation pour rester en contact avec les proches, soulignant ainsi l’importance de la communication numérique dans le renforcement des liens familiaux et sociaux.

La deuxième photo : une connexion spéciale à Tindouf

Quant à la deuxième photo, prise à Tindouf dans le sud de l’Algérie, elle montre la relation intime entre un jeune homme nommé Hamhamah et son dromadaire à travers un appel vidéo pendant qu’il communique avec ses amis.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune et son homologue mauritanien inaugurent 2 postes frontaliers fixes à Tindouf

Cette photo illustre comment les technologies de l’information et de la communication peuvent rapprocher les êtres humains et les animaux, créant ainsi de nouveaux liens de communication. Elle reflète un autre aspect des utilisations de la technologie dans la vie quotidienne, montrant comment elle rapproche les gens et facilite la communication.

L’importance de la reconnaissance mondiale

Ce classement mondial est une reconnaissance de la créativité algérienne dans le domaine de la photographie, mettant en lumière l’utilisation des technologies de communication pour réaliser le développement durable.

Les photos gagnantes ne sont pas seulement de belles images, mais ce sont des histoires vivantes qui reflètent l’impact de la technologie sur la vie des gens, soulignant le rôle central des technologies de l’information et de la communication dans l’amélioration de la qualité de vie et la réalisation du progrès social.

🟢 À LIRE AUSSI : Indice du développement du tourisme en 2024 : quel est le classement de l’Algérie ?

Avec cette reconnaissance, Yahia Taleb prouve une fois de plus que l’Algérie regorge de talents capables de rivaliser à l’échelle mondiale.

Ces réalisations sont une source de fierté pour l’Algérie et un encouragement pour tous les photographes algériens à continuer de faire preuve de créativité et d’innovation.