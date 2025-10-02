Deux phénomènes vont marquer le ciel en octobre : le second est un véritable show (CRAAG)

Le Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) a annoncé, ce mercredi, les principaux événements célestes attendus pour le mois d’octobre.

Selon les précisions du centre national, deux phénomènes astronomiques d’exception se produiront durant ce mois, précisément les 19 et 21 octobre.

Le premier événement aura lieu le 19 octobre : un rapprochement remarquable entre la Lune et la planète Vénus sera visible dans le ciel. Un spectacle céleste à ne pas manquer pour les passionnés d’astronomie.

Le second rendez-vous est fixé au 21 octobre, date à laquelle les Algériens pourront observer un phénomène d’une grande beauté : le pic de l’essaim météoritique des Orionides. Un moment magique où des étoiles filantes illumineront le ciel nocturne.

Fidèle à ses habitudes, le CRAAG a assuré qu’il communiquera plus de détails sur ces phénomènes, notamment les heures d’observation idéales, à l’approche des dates concernées, afin de permettre au plus grand nombre de profiter pleinement du spectacle céleste.

Le rapprochement Lune – Vénus du 19 octobre

Le 19 octobre, juste avant l’aube, les observateurs pourront assister à une conjonction saisissante entre la Lune et Vénus. Ce phénomène astronomique se produit lorsque les deux astres semblent très proches l’un de l’autre dans le ciel.

Vénus, souvent surnommée « l’étoile du berger » en raison de sa forte brillance, apparaîtra à proximité immédiate d’un fin croissant de Lune. Ce duo lumineux dominera l’horizon est, offrant une scène poétique idéale pour les amateurs de photos et d’observation à l’œil nu.

La pluie de météores des Orionides du 21 octobre

Le 21 octobre marquera le pic de l’essaim météoritique des Orionides, l’un des spectacles célestes les plus attendus de l’automne. Ces météores proviennent des débris laissés par la célèbre comète de Halley.

Lorsque la Terre traverse cette zone de poussières, ces particules pénètrent l’atmosphère à grande vitesse et se désintègrent en laissant de brillantes traînées lumineuses dans le ciel. Sous un ciel dégagé et loin de la pollution lumineuse, les observateurs pourront apercevoir jusqu’à 20 étoiles filantes par heure, principalement entre minuit et l’aube.

