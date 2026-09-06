Deux navires de l’OTAN accostent au port d’Oran pour une escale de trois jours

Deux bâtiments de guerre appartenant à des marines membres de l’Alliance atlantique ont jeté l’ancre dimanche dans la rade oranaise.

L’information a été rendue publique par le ministère de la Défense nationale (MDN), qui situe cette escale dans le ressort de la 2e Région militaire. Les visiteurs resteront à quai jusqu’au 9 septembre 2026, avant une manœuvre commune avec la Marine algérienne.

Le communiqué du MDN identifie les deux unités concernées. D’un côté, le HS Kountouriotis, une frégate battant pavillon grec. De l’autre, l’ITS Montecuccoli, un aviso de la marine italienne. Trois journées durant, les équipages séjourneront dans la cité portuaire de l’ouest algérien.

Le port d’Oran accueille deux navires de l’OTAN pour trois jours

Cette escale de trois jours illustre la régularité des contacts entre les forces navales algériennes et leurs homologues européennes. Le choix d’Oran n’a rien d’anodin : la ville abrite, à quelques encablures, l’une des principales infrastructures militaires maritimes du pays. Les autorités militaires ont encadré l’accueil des deux équipages dès leur arrivée.

Les échanges de ce type ne sont pas isolés. Au printemps dernier, la capitale avait déjà servi de point d’ancrage à des bâtiments étrangers, lorsque des navires de la flotte du Nord russe ont fait escale au port d’Alger dans le cadre du programme de coopération bilatérale pour 2026. Alger cultive ainsi une diplomatie navale à plusieurs entrées, sans exclusivité.

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Une visite de courtoisie à la base navale de Mers El Kébir

À peine amarrés, les commandants des deux navires se sont rendus, chacun entouré d’une délégation, auprès du responsable de la base navale principale de Mers El Kébir. Cette installation stratégique dépend elle aussi de la 2e Région militaire. La rencontre a pris la forme d’une visite de courtoisie protocolaire.

Au menu des discussions : les leviers susceptibles de faire progresser la coopération militaire et, plus largement, l’état des relations bilatérales. Ces entretiens entre officiers supérieurs constituent la partie visible d’un dialogue de défense que l’Algérie entretient avec plusieurs capitales du bassin méditerranéen.

Rome figure d’ailleurs parmi les partenaires les plus actifs de l’Algérie. Le partenariat stratégique liant les deux rives a été réaffirmé au plus haut niveau lorsque Giorgia Meloni s’est rendue à Alger pour une visite officielle, en mars dernier. La présence de l’ITS Montecuccoli à Oran prolonge, sur le terrain militaire, cette dynamique politique.

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Un exercice PASSEX réunira les marines algériennes, grecques et italiennes

L’escale ne se limitera pas aux échanges à quai. Une manœuvre de type PASSEX est programmée en mer, avec la participation des trois marines. Ce format d’entraînement, pratiqué lors des croisements de bâtiments, permet de tester les communications, les manœuvres coordonnées et les procédures communes sur une durée courte.

L’objectif affiché reste le transfert d’expertise entre équipages. Chaque marine y expose ses méthodes, observe celles des autres et vérifie sa capacité à opérer aux côtés de partenaires étrangers. Pour la Marine algérienne, l’exercice représente aussi un test d’interopérabilité en Méditerranée occidentale.

Au-delà du volet strictement militaire, ces rendez-vous confortent la position d’Oran et de Mers El Kébir comme points d’accueil privilégiés des flottes étrangères. Les quais algériens voient défiler des profils très variés, du bâtiment de guerre au paquebot : le port d’Alger avait par exemple reçu le navire de croisière Corinthian et ses 84 passagers étrangers au mois de mai.