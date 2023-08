Deux navires de guerre de l’OTAN font escale au port d’Alger

Hier, lundi, deux navires de guerre italiens faisant partie de la flotte de déminage de l’OTAN en Méditerranée ont accosté au port d’Alger. Cette escale, qui s’étendra sur trois jours, marque une étape significative dans la coopération entre l’Algérie et l’OTAN dans le domaine militaire.

L’amarrage de ces bâtiments de guerre fait partie intégrante du programme de coopération militaire bilatérale en cours entre l’Algérie et l’OTAN.

Navires de guerre italiens au port d’Alger : un pas de plus vers une coopération militaire Algérie-OTAN

En marge de cette escale, le vice-commandant de la zone maritime nord 1 a réservé un accueil chaleureux aux équipages des navires italiens « ITS STROMBOLI A 5327 » et « ITS NUMANA A5557 », en présence du représentant de l’ambassade italienne en Algérie. Cette rencontre témoigne de l’importance de ces échanges non seulement sur le plan militaire, mais aussi diplomatique et culturel, explique le ministère de la Défense dans un communiqué rendu public le jour même.

Le communiqué annonce également que cette escale ne se limite pas aux aspects militaires. En effet, plusieurs activités sont prévues pour faciliter les échanges d’expériences entre les équipages des navires. Des activités culturelles et sportives seront organisées, renforçant ainsi les liens humains et les échanges entre les deux nations.

Cette escale des navires italiens au port d’Alger souligne, une fois de plus, l’engagement de l’Algérie à renforcer ses relations internationales et à promouvoir la coopération dans différents domaines.

Depuis le coup d’État perpétré au Niger, l’Algérie revendique la solution diplomatique et reste ferme sur sa position de rejet concernant toute intervention militaire dans le pays.

La France, qui se prépare à mener une opération militaire pour libérer le président déchu Bazoum, aurait sollicité les autorités algériennes pour permettre à ses avions de survoler son territoire en vue d’accéder au Niger.

Hier, un communiqué rendu public sur la radio nationale est venue réaffirmer la position de l’Algérie concernant la situation au Niger,« L’Algérie, qui a toujours rejeté la force, a donné une suite négative à la demande française de survol du territoire national pour attaquer le Niger…. La réponse d’Alger est ferme et sans équivoque. »

Un avion de l’armée française aurait rebroussé chemin aux frontières algériennes, il y a de cela quelques jours, après avoir essuyé une réponse négative des autorités pour traverser l’espace aérien nationale.