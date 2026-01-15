Deux ministères annoncent une bonne nouvelle aux Algériens nés à l’étranger

Dans un communiqué conjoint publié ce jeudi, les ministères des Affaires étrangères et de l’Intérieur ont annoncé la mise en place d’un service permettant aux Algériens nés à l’étranger intéressés de procéder directement, au niveau des communes, à la rectification ou à l’enregistrement de leurs documents d’état civil. Une initiative qui vise à simplifier les démarches administratives et à rapprocher l’administration du citoyen.

Documents d’état civil : les Algériens nés à l’étranger peuvent désormais rectifier leurs actes directement en mairie

Selon le communiqué officielle communiqué officiel, « le ministère des Affaires Étrangères et le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et des Transports annoncent le lancement d’un nouveau service permettant aux citoyens nés à l’étranger et présents sur le territoire national. Leur permettant de soumettre directement au niveau des municipalités leurs demandes d’enregistrement et de correction des documents d’état civil ».

🟢 À LIRE AUSSI : Visa pour la France : Capago exige deux documents pour ces demandeurs

Cette mesure intervient dans le cadre des directives des plus hautes autorités du pays, orientées vers la modernisation et la numérisation du service public. Elle répond à un double objectif, faciliter l’accès aux services administratifs et améliorer leur qualité pour les citoyens résidant à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

Une collaboration intersectorielle pour moderniser le service public

Le communiqué souligne que cette disposition est le fruit d’une coopération conjointe entre les deux secteurs. Notamment dans le domaine des échanges intersectoriels et de la connexion informatique.

🟢 À LIRE AUSSI : Sa fortune a grimpé de 500 M $ : où se classe Issad Rebrab parmi les milliardaires africains en 2026 ?

Cela vise à apporter une valeur ajoutée tangible à la qualité des services offerts à cette catégorie de citoyens. En réduisant les délais et en simplifiant les procédures.

Phase pilote avant généralisation nationale

Pour le moment, ce service est déployé dans une première phase au niveau des communes de la wilaya d’Alger ainsi que dans les principales APC des autres wilayas. La généralisation à l’ensemble du territoire national est prévue ultérieurement. Offrant ainsi une perspective d’un accès élargi et simplifié aux services d’état civil pour tous les Algériens concernés.

🟢 À LIRE AUSSI : MDN : Le Général d’Armée Saïd Chanegriha supervise le lancement du satellite Alsat-3A (VIDÉO)

Cette initiative marque un pas concret vers une administration plus proche du citoyen et une meilleure fluidité des services administratifs. Notamment pour ceux confrontés à des démarches longues et complexes liées à leurs documents d’état civil.