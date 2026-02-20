Deux lycéens algériens décrochent la 1ʳᵉ place à la « Semaine arabe de la programmation » face à 18 pays

Deux jeunes talents de la région de Constantine ont récemment hissé l’Algérie sur le devant de la scène arabe de la programmation. Ben Saâd Abdellah et Ben Saâd Mariem, élèves du lycée Abdel Razzak Bouhara à El Khroub, ont remporté la première place du concours Équipe d’Or pour les 13-18 ans, partageant l’exploit avec le Yémen, lors de la cinquième édition de la Semaine arabe de la programmation organisée par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Cette compétition, qui a rassemblé 18 pays arabes autour du thème « Intelligence artificielle et programmation au service de la culture arabe », s’inscrit dans un cadre éducatif visant à diffuser la culture numérique et à renforcer les compétences des jeunes dans les domaines de la technologie et de l’innovation.

Arab Code Week : l’Algérie s’impose et remporte la première place avec le Yémen

Selon le ministère de l’Éducation nationale, le succès des deux élèves est le fruit d’un parcours exigeant. Débutant par les résultats nationaux annoncés le 16 janvier 2026 et se poursuivant jusqu’aux entretiens finaux à distance devant un jury arabe.

Le ministère souligne que ce triomphe reflète « le niveau élevé atteint par nos élèves et leur remarquable distinction. Témoignant de leur esprit de compétition, de leur discipline, de leur persévérance et de leur ambition légitime de faire flotter haut le drapeau national dans les différents forums arabes et internationaux ».

Les responsables éducatifs insistent sur le fait que ces initiatives contribuent à développer la culture de la programmation et de l’intelligence artificielle au sein du milieu scolaire. Constituant « une pierre angulaire pour construire l’Algérie de la connaissance et de l’excellence et renforcer sa présence dans l’espace numérique arabe et international ».

Encouragement officiel du ministère de l’Education et perspective d’avenir

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Sghaïr Saadawi, a adressé ses félicitations aux lauréats et a réaffirmé son soutien aux élèves créatifs et à leurs encadrants. Il considère que la promotion de la programmation et de l’intelligence artificielle constitue « un levier stratégique pour l’édification d’une jeunesse algérienne compétente et innovante ».

Cette victoire place l’Algérie parmi les nations arabes qui investissent dans le capital humain technologique dès le lycée. Offrant ainsi aux jeunes un tremplin pour des carrières dans les nouvelles technologies et renforçant la visibilité du pays dans les initiatives éducatives arabes.