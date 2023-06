Deux internationaux algériens accèdent à la Ligue 1 après une soirée agitée en Ligue 2

Ce fut une soirée palpitante en Ligue 2 française. Entre une fête gâchée à cause d’un incident, un but salvateur d’une relégation imminente et une promotion après 14 ans passées dans l’antichambre du football d’élite, la dernière journée de la Ligue 2 BKT a été le théâtre d’un spectacle plaisant.

En effet, la soirée footballistique du 2 juin a été animée par la dernière journée de Ligue 2 en France. Ainsi, le club normand du Havre AC a officialisé son retour en Ligue 1 Über Eat suite à sa victoire face au club de Dijon.



Les coéquipiers de l’international algérien, Victor Lekhal sont désormais sacrés champions de la Ligue 2 et accèderont à la classe d’élite après 14 ans d’absence. Cependant, le match du Havre, ancien club de Riyad Mahrez, n’a pas été fini suite à l’envahissement du terrain de la part des supporters à 10 seconds du sifflet final.

⚽ FOOTBALL : Les supporters du Havre ont envahi le terrain avant le coup de sifflet final pour célébrer la montée en Ligue 1 imminente. Le match Le Havre-Dijon est interrompu au Stade Océane. #HACDFCOpic.twitter.com/ofsVgyJy78 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 2, 2023

Dans le même registre, le club des Girondins de Bordeaux a gâché sa chance de remporter le second ticket pour la Ligue 1 malgré les bonnes chances qu’il avait avant le début du match.

Réaction à chaud de @PierreHurmic, maire de Bordeaux, après l’agression d’un joueur de Rodez sur la pelouse girondine. @ActufrBordeaux @actufr pic.twitter.com/p8CGZbboz8 — Margot Delpech (@margot_delpech) June 2, 2023

Ainsi, un supporter des Girondins a bousculé un joueur du club de Rodez et l’arbitre de la rencontre a été contraint d’arrêter le match. Le joueur souffre actuellement d’une commotion cérébrale et la commission de discipline devra se saisir de l’affaire.

⚽ FOOTBALL : Grave incident lors du match Bordeaux-Rodez, qui vient d’être définitivement arrêté. Lucas Buades, qui venait d’ouvrir le score pour Rodez, a été agressé par un individu. Le joueur a été évacué à l’hôpital. #FCGBRAF pic.twitter.com/spHWxq7pvf — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 2, 2023

Le FC Metz d’Alexendre Oukidja retrouve la Ligue 1, provisoirement !

Puisque le match de Bordeaux a été interrompu, le FC Metz est provisoirement promu en Ligue 1. Ainsi, les coéquipiers du portier international algérien, Alexandre Oukidja, sont de retour en première division française.

Victorieux à domicile face au club de Bastia, les messins accèdent en Ligue 1 après une absence d’une saison.

Dans un autre registre, le club de Laval, s’est sauvé in extremis de la relégation. Alors que le match se dirigeait vers un résultat nul, le Stade Lavallois a trouvé les resources pour prendre l’avantage à la dernière minute de la rencontre. Une fin de match sensationnel…

Au milieu du n’importe quoi, Laval est revenu de nulle part et arrache son maintien en L2 ! Sauf retournement de situation administrative, Dijon tombe en National malgré le 5e budget du championnat ! Et ce n’est pas la faute à Dupraz pour le coup, au contraire. — Romain Molina (@Romain_Molina) June 2, 2023