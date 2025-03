Deux chercheuses algériennes révolutionnent la médecine et l’environnement avec leurs inventions

L’Algérie célèbre l’excellence scientifique à travers Hiba Al-Amara et Rania Bougouffa, deux chercheuses qui viennent d’obtenir des brevets d’invention dans des domaines clés : la médecine et l’environnement. Leurs avancées pourraient révolutionner la prise en charge du diabète et le traitement des eaux usées.

Hiba Al-Amara : Un pancréas artificiel intelligent pour mieux gérer le diabète

Étudiante en septième année de médecine à l’Université d’Alger 1, Hiba Al-Amara a obtenu un brevet pour son projet innovant, le « Artificial Pancreas System ». Son invention repose sur un pancréas artificiel intelligent, capable de réguler automatiquement le taux d’insuline dans l’organisme des patients diabétiques. Une avancée qui pourrait transformer la vie des malades en leur offrant une alternative plus efficace et autonome au traitement classique.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a salué cette prouesse et affirmé que son ministère accompagnera la valorisation et l’industrialisation du dispositif, afin de renforcer la souveraineté sanitaire de l’Algérie. Cette reconnaissance marque un tournant majeur pour la jeune chercheuse, qui évolue au sein de l’incubateur de l’Université d’Alger 1.

Rania Bougouffa : Une solution écologique pour purifier les eaux usées

À seulement 27 ans, Rania Bougouffa, diplômée de l’Université de Batna 1, a également marqué l’innovation scientifique algérienne avec son projet Aqua Bloom. Son invention repose sur une technique innovante de purification des eaux usées issues des industries, en utilisant des déchets alimentaires tels que la pectine de pomme et d’agrumes.

Cette technologie révolutionnaire permet de remplacer les méthodes de filtration traditionnelles, souvent nocives pour la santé et l’environnement, et offre une solution plus durable pour le recyclage de l’eau. Son procédé pourrait être appliqué dans l’agriculture, l’aquaculture, le traitement des eaux domestiques ainsi qu’industrielles, contribuant ainsi à la lutte contre la crise hydrique.

Son travail a été récompensé par une troisième place nationale dans le domaine de la biotechnologie, lors du concours Disrupt Constantin 2021, organisé par le ministère des Startups et de l’Économie de la connaissance. Rania Boukfa ambitionne désormais de développer davantage son projet en Algérie et d’exploiter ses autres innovations en intelligence artificielle.

Une jeunesse algérienne innovante et prometteuse

Les succès de Hiba Al-Amara et Rania Bougouffa illustrent l’énorme potentiel des jeunes chercheurs algériens. Leurs découvertes dans le domaine médical et environnemental prouvent que l’Algérie possède un vivier de talents scientifiques capables d’apporter des solutions concrètes aux défis modernes.

Ces innovations, soutenues par les institutions universitaires et gouvernementales, ouvrent la voie à une industrialisation locale qui pourrait positionner l’Algérie comme un acteur clé de l’innovation technologique et scientifique en Afrique.

