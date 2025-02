Deux ans après, Brest crache encore son venin sur Belaïli

Visiblement, le Stade Brestois n’a toujours pas oublié le passage de Youcef Belaïli au club et le grand bruit qu’il avait fait avant de partir. Selon un responsable au club, l’international algérien est le plus grand flop du SB29.

Youcef Belaïli a connu un passage éclair au Stade Brestois qui n’aura duré que huit mois. Arrivé en janvier 2022 en provenance de Qatar SC, l’attaquant a quitté le club breton dès septembre de la même année, malgré une prolongation de contrat signée quelques semaines auparavant.

Ce fut une séparation à l’amiable, certes, mais le départ avait fait un grand bruit. Le directeur sportif brestois, Grégory Lorenzi, avait alors évoqué un « mal-être au quotidien » du joueur, principalement lié à l’éloignement familial.

Cependant, des rumeurs plus controversées ont circulé dans la presse, accusant le champion d’Afrique 2019 de comportements inappropriés : retards aux entraînements, sorties nocturnes et même dégradation de son logement. Des allégations que Belaïli a fermement démenties sur les réseaux sociaux, preuves photographiques à l’appui. Face à ces accusations, la direction du club a préféré rester discrète, évoquant des « affaires d’ordre privé ».

« Belaïli est le plus grand flop du club », selon Lorenzi

Après environ deux ans et demi depuis le départ de Youcef Belaïli de Brest, le directeur sportif brestois, Grégory Lorenzi, tient toujours rancune au joueur. Interrogé sur le plus grand flop du club, il cite, sans hésitation, le nom de l’Oranais.

« Youcef Belaïli. Quand on perd Romain Faivre (Lyon), en janvier 2022, j’ai un jeune capable de lui succéder, Maghnes Akliouche (Monaco). Michel (Der Zakarian) me dit qu’il veut un joueur d’expérience et on a pris Belaïli. Quand tu ne respectes pas ton ADN, ça ne fonctionne pas », a-t-il avoué, dans un entretien accordé au journal spécialisé « L’Équipe ».

Par ailleurs, le responsable au club brestois regrette de ne pas avoir engagé Said Benrahma en janvier 2022. « Quand il (Saïd Benrahma) était à Châteauroux (2017-2018) il nous met un doublé en L2 lors de la dernière journée (2-2). Pour 7000 € l’été précédent, il était chez nous, mais Furlan n’en avait pas voulu. »

Belaïli de retour en sélection en mois de mars ?

Youcef Belaïli affiche une forme exceptionnelle cette saison avec des statistiques impressionnantes : 17 contributions décisives en seulement 21 matchs. L’attaquant algérien compte à son actif 11 buts et 6 passes décisives, démontrant son efficacité tant en Ligue 1 tunisienne qu’en Ligue des Champions de la CAF.

Ces performances remarquables pourraient lui permettre de retrouver sa place en équipe nationale d’Algérie. Absent des Fennecs depuis l’arrivée du nouveau sélectionneur Vladimir Petković en mars 2024, Belaïli pourrait faire son retour dès le prochain rassemblement prévu en mars.

Pour l’ancien héros de la CAN-2019, cette période faste arrive à point nommé. Sa réintégration dans la sélection algérienne semble désormais envisageable, même si la décision finale appartient au staff technique. Les prochaines semaines seront décisives pour déterminer si ses récentes performances convaincront suffisamment Petković de lui redonner sa chance avec les Verts.