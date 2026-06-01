Deux ambulances interceptées à Blida : Ce que la police a découvert à l’intérieur est… hallucinant !

C’est un coup de filet qui met en lumière l’imagination débordante – et particulièrement perverse – des réseaux de narcotrafic. À Meftah, les convoyeurs de psychotropes avaient troqué les traditionnels bolides de go-fast contre un habillage beaucoup plus insoupçonnable : des ambulances privées.

Il fallait y penser, et ils l’ont fait. Pour acheminer plus de 27 000 capsules de psychotropes à travers la wilaya de Blida sans éveiller le moindre soupçon, un réseau criminel a misé sur le respect et l’urgence qu’inspire le corps médical.

Quoi de plus efficace, pour franchir les barrages de police et circuler à vive allure sans attirer les regards, que des gyrophares et un caducée ?

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Ce coup de génie criminel reposait sur un détournement audacieux : utiliser deux ambulances privées comme couverture. Un véritable cheval de Troie des temps modernes qui a bien failli tromper la vigilance de la police, transformant ces véhicules de secours en parfaits vecteurs du narcotrafic.

Trafic de psychotropes à Blida : Le stratagème inédit des ambulances privées

Malgré le vernis de respectabilité de cette couverture sanitaire, le plan « parfait » a buté sur le travail de terrain des services de sécurité.

Les policiers du 1er sûreté urbaine de Sidi Hammad et les hommes de la BRI (Brigade de recherche et d’intervention) ont prouvé que l’ingéniosité des délinquants n’est jamais infaillible face à un renseignement criminel précis.

L’effet de surprise passé, la descente sur le terrain a permis de lever le voile sur la supercherie :

Quatre suspects arrêtés, visiblement pris à leur propre piège.

Une cargaison de 27 279 capsules de psychotropes saisie à l’intérieur des véhicules.

Les deux ambulances immédiatement placées en fourrière, saisies comme « outils du crime ».

Saisie record à Meftah : Plus de 27 000 capsules de drogue et 4 arrestations

En transformant des ambulances en vecteurs de distribution de drogues de synthèse, ce réseau a franchi un cap dans le cynisme logistique.

Cette audace logistique n’aura cependant pas suffi à leur éviter le retour à la réalité judiciaire. Présentés devant le parquet près le tribunal de Larbaâ, les quatre « ambulanciers » d’un nouveau genre ont été écroués pour association de malfaiteurs, transport et stockage illicite de substances psy chotropes. Leurs véhicules prioritaires, eux, ne risquent plus de brûler les feux de sitôt.

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