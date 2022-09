Deuil du décès d’Elizabeth II: la Premier League témoigne sa solidarité

Le décès de la souveraine, Elizabeth II, attriste le royaume britannique. L’une des premières conséquences de la mort de la reine Elizabeth, seconde du nom, sur le monde du ballon rond en Angleterre est le report de la 7e journée de la Premier League, prévue ce week-end.

Ainsi, outre les hommages adressés à la reine, les drapeaux en berne, les scènes des adieux et autres protocoles funéraires, les événements sportifs n’auront pas droit d’avoir lieu avant la cérémonie d’enterrement de la reine qui a tenu le trône du royaume britannique pendant plus de 70 ans.

Dans ce sens, la Premier League anglaise, et via un communiqué officiel, a annoncé le report de la prochaine journée du championnat local, « Après une réunion, les clubs de Premier League rendent hommage à Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Pour honorer sa vie extraordinaire et sa contribution à la nation, en guise de respect, les matches de Premier League prévus ce week-end sont reportés, en incluant le match prévu lundi soir » lit-on sur le communiqué de la PL.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

Suite au deuil national décrété en Angleterre, les supporters du football anglais devront faire volte face et suivre d’autres actualités du royaume.

Avec une adresse purement britannique, le communiqué de la Premier League a indiqué, à demi-mot, la date de la reprise du championnat anglais.

Ainsi, selon le communiqué de la PL, seuls les matchs de la 7e journée seront reportés. On peut donc dire, dans un premier temps, que les matchs de la Premier League reprendront le week-end prochain avec la 8e journée qui aura lieu du 16 au 18 septembre.

Or, certains échos revenus des tabloïds anglais indiquant que même la 8e journée de la Premier League pourrait être concerné par le report faute à l’indisponibilité des forces sécuritaires, déployées pour la sûreté de la cérémonie lors du week-end prochain.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

— Premier League (@premierleague) September 8, 2022