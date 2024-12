Dettes fiscales : la DGI annonce une mesure exceptionnelle jusqu’au 31 décembre

La Direction Générale des Impôts a annoncé ce lundi une importante mesure d’allègement fiscal à l’intention des contribuables, qu’ils soient des personnes physiques ou morales.

En effet, tous ceux qui ont des dettes fiscales impayées depuis plus de quatre ans peuvent bénéficier d’une exonération des pénalités de recouvrement, conformément à l’article 15 de la loi de finances rectificative de 2023.

“La Direction Générale des Impôts invite les personnes physiques et morales, intéressées pour bénéficier de la dispense de paiement des pénalités de recouvrement relatives aux dettes fiscales de plus de quatre (04) ans… à se présenter auprès des recettes des impôts auxquelles elles sont rattachées, ”, indique le communiqué publié ce matin sur sa page Facebook.

Cette mesure exceptionnelle concerne les dettes dont la date d’exigibilité est antérieure au 1er janvier 2021. Pour en profiter, les intéressés sont invités à se rapprocher des services des impôts compétents au plus tard le 31 décembre 2024 afin de régulariser leur situation et de bénéficier de cette remise de pénalités.

Au-delà de cette date limite, les contribuables devront s’acquitter de l’intégralité de leur dette, y compris les pénalités de retard, comme le précise le communiqué : « Passé ce délai, ils devront s’acquitter de leurs dettes fiscales avec les pénalités en question incluses. »

Cette initiative de l’administration fiscale vise à encourager les contribuables à régulariser leur situation et à faciliter le recouvrement des créances fiscales.

Tabioucom de la DGI : la plateforme numérique qui révolutionne le paiement des impôts en Algérie

Parallèlement à cette mesure d’allègement, la DGI marque une nouvelle étape dans sa transformation numérique. En effet, la plateforme Tabioucom a été lancée récemment, offrant aux contribuables un moyen simple et rapide de s’acquitter de leurs obligations fiscales.

Désormais, les citoyens et les entreprises peuvent régler leurs droits de timbre, liés aux passeports, visas, registres du commerce, et bien d’autres documents, en quelques clics depuis leur ordinateur ou leur smartphone.

Cette avancée majeure, selon le ministre des Finances, Laaziz Faid, s’inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement de moderniser l’administration et de faciliter la vie des citoyens. Tabioucom est bien plus qu’un simple outil de paiement en ligne, c’est un véritable levier pour renforcer la confiance entre l’administration et les contribuables.

« Ce modèle est appelé à se généraliser à d’autres services numériques », a souligné le ministre, ajoutant que l’objectif est d’inclure progressivement de nouvelles mesures fiscales dans cette plateforme.

Sécurité et efficacité sont les maîtres-mots de Tabioucom. La directrice générale des impôts, Amel Abdellatif, a souligné que cette plateforme permet non seulement de simplifier les démarches, mais aussi d’améliorer le recouvrement fiscal, de lutter contre la fraude et de garantir la sécurité des transactions.