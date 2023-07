Dettes de l’EPTV envers la LFP : Medouar révèle un montant astronomique

Le président de la Ligue de Football professionnel, Abdelkrim Medouar, a animé une conférence de presse ce matin. Il a parlé principalement les problèmes qu’a rencontrés sa structure, notamment lors de la saison écoulée.

Parmi les points importants évoqués par le premier responsable de la LFP, c’est évidemment les dettes de l’établissement public de la télévision nationale (EPTV) envers la Ligue de Football professionnel concernant les droits TV pour la retransmission des matchs de la Ligue 1 Mobilis. Le concerné révèle un montant astronomique.

« Je vous affirme que l’EPTV n’a pas payé la LFP, pour les droits TV pour la transmission des matchs de Ligue 1, ces quatre dernières saisons, soit depuis 2020. Je ne veux pas révéler le montant exact, mais je me contente juste de dire qu’il dépasse les 100 milliards ». Révèle-t-il.

Et d’ajouter : « Ce n’est pas l’argent de la LFP, mais c’est plutôt celui des clubs du championnat. C’est leur droit le plus absolu et légitime. Ça leur servirait d’épurer leurs dettes envers leurs anciens joueurs ».

Medouar candidat pour la succession de Zefizef à la tête de la FAF ?

Sur la scène footballistique depuis plus de 25 ans, d’abord comme président de l’ASO Chlef puis de la LFP, Abdelkrim Medouar est annoncé comme l’un des potentiels successeurs à Djahid Zefizef à la tête de la fédération algérienne de football. Va-t-il se porter candidat pour la présidence de la FAF ? Medouar répond.

« En étant président de la LFP, je suis membre de l’assemblée générale de la fédération algérienne de football. Je vous affirme qu’au moment où je vous parle, je n’ai aucune envie pour me porter candidat à la présidence de la FAF. Le délai du dépôt des candidatures s’étalera jusqu’au le 13 août, je ne sais pas ce que je vais décider ». A-t-il indiqué.

Par ailleurs, Medouar met en garde les clubs algériens engagés dans les compétitions continentales lors de l’exercice 2023/2024. « Si tout se déroulera comme prévu, le championnat de la saison prochaine va s’achever en mai 2024. Les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines doivent assumer leurs engagements car on ne va pas être tolérants concernant le report des matchs afin que les erreurs de la saison écoulée ne se reproduisent pas ».